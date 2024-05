Ossido Master: approda in radio “Jimmy Choo” feat. Davide De Marinis e Marta Brando

Pubblicità

Già in radio e in digitale il nuovo inedito di Ossido Master “Jimmy Choo” feat. Davide De Marinis & Marta Brando (Bunker Home Production e Star M), prodotto da Agosta & Mitch DJ.

Una canzone d’amore un po’ sbarazzina, questa è “Jimmy Choo”, niente di veramente profondo ma che serve ad esaltare la donna, raccontandone tutti i pregi ed anche i difetti di una tipica coppia, dove uno dei due partner é più geloso dell’altro e questo crea conflitti banali. La prima parte, a cura di Davide De Marinis é una poesia dedicata alla sua amata. La seconda invece, descrive i problemi di coppia in maniera scherzosa.

“Ho scritto questo brano, immaginando di innamorarmi di una donna asiatica, incontrandoci per caso in un viaggio – afferma Ossido – proviamo a stare insieme ma avendo due culture diverse, si presentano problemi di incomprensione che fanno scaturire le prime gelosie.”

Il video, per la regia di Nicholas Hepburn, racconta l’estate, vista soprattutto da chi non abita in zone marittime e si adegua organizzando feste in piscina con tanti amici e musica. La parte in piscina è stata girata nella struttura alberghiera Fiera Rho (Milano). Le scene dal vivo invece, durante il “Desio Music Fest”, quelle in studio al Massive Art di Milano e le scene in solitaria di Ossido, sono state girate a Cambridge (Uk).

Salvatore Spampinato, in arte Ossido Master, è un rapper italiano, nato nel 1987 a Catania. Studia elettrotecnica per seguire le orme del padre, per poi passare al liceo turistico. Completa gli studi a Londra, in management aziendale. Per la musica e più precisamente per il rap, comincia la sua gavetta a 12 anni, quando inizia i primi freestyle con gli emcee’s della sua città. Dopo vari album, mixtape, i primi concerti importanti, nel 2015, decide di trasferirsi in Inghilterra e staccare un po’ da tutto, compresa la musica.

Ritorna in grande stile nel 2017, con la prima delle tante collaborazioni, con leggende della musica mondiale, creando “La Shady”, brano parla della sua voglia ritrovata, la passione per la musica, per far tacere le malelingue. Nel 2020, in piena pandemia, Ossido Master rilascia “Oltre le Differenze” in collaborazione con Busta Rhymes e Sensei, brano prettamente tecnico, ma con un messaggio di pace e unione, cantato nel ritornello. Il 2021 è caratterizzato dall’uscita di “Salgo Su”, in collaborazione con il leggendario artista americano Lil Wayne e la partecipazione di Lollo G., superando 1 milione di ascolti globali, in pochi mesi.

L’anno della svolta, per la solidità artistica di Ossido Master, è invece il 2022, anno in cui pubblica vari progetti solisti e torna a fare concerti sia all’estero che in Italia. Lo abbiamo visto live a Cambridge, Milano e Monza, con il tour di “Dimensione Astrale”, per il cui video italiano è stato il primo artista a utilizzare la Virtual Reality e computer grafica. Attualmente sta lavorando ad altre collaborazioni nazionali e internazionali, spostando anche il suo genere musicale dal rap puro a contaminazioni più latine, come quella in “Claro RMX” con Dela. “Sociopath RMX”, traccia uscita il 5 maggio 2023, in cui Ossido Master ha con se Young Buck, Blackson e Marta Brando. Siamo al 2024 e dopo tanti live torna Ossido Master con “Jimmy Choo” feat. Davide De Marinis & Marta Brando.

