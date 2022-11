Stasera in Tv / Programmi TV stasera Sabato 26 novembre 2022 in prima serata

Condividi

Cosa c’è stasera in tv sui maggiori canali del Digitale Terrestre? Presentiamo di seguito la programmazione in TV di stasera sabato 26 novembre 2022 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

19.45 CALCIO Coppa del Mondo Qatar 2022 – incontro di calcio Argentina – Messico

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV PRIMATV Blue Bloods – Stagione 12 Episodi 11 e 12

RAI 3 (3)

21.25 ATTUALITA’ Le parole – con Veronica Pivetti, Saverio Raimondo, Roberto Vecchioni, Jacopo Veneziani

RETE 4 (4)

21.20 SERIE TV PRIMATV She Saved Me – Sopravvissuta

CANALE 5 (5)

21.20 FILM Come Un Gatto In Tangenziale – Commedia 2018 di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Kung Fu Panda – Animazione 2008 di Mark Osborne, John Stevenson

LA 7 (7)

21.15 DOCUMENTARIO Eden – Un pianeta da salvare. Best Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21.40 FILM Creed II – Drammatico 2018 di Steven Caple Jr. con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

NOVE (9)

21.35 SPETTACOLO PRIMATV Don’t Forget the Lyrics – condotto da Gabriele Corsi

VENTI (20)

21.05 FILM Ticker – Esplosione finale – Azione 2001 di Albert Pyun con Steven Seagal, Dennis Hopper, Tom Sizemore, Jaime Pressly

RAI 4 (21)

21.20 FILM All That Divides Us – Amore criminale – Drammatico 2017 di Thierry Klifa con Catherine Deneuve, Diane Kruger

IRIS (22)

