Unimpresa Sanità: critiche al Governo sulle liste d’attesa

Unimpresa Sanità ha recentemente sollevato preoccupazioni riguardo il decreto del Ministero della Sanità volto a ridurre le prescrizioni non necessarie, una misura pensata per contrastare le lunghe liste d’attesa. Marco Massarenti, consigliere nazionale dell’associazione, sottolinea la necessità di apportare correzioni durante il percorso parlamentare. Secondo Massarenti, il decreto in questione non affronta efficacemente il problema delle liste d’attesa e rischia di peggiorare la situazione.

Il decreto si concentra principalmente sulla riduzione della medicina difensiva, dove i medici tendono a prescrivere esami e terapie non essenziali per prevenire possibili azioni legali. Nonostante ciò, la Corte dei conti ha chiarito che i medici non possono essere sanzionati per questa pratica, spingendo il governo a cercare alternative.

Una delle proposte studiate include l’esecuzione di analisi cliniche nelle farmacie, una mossa che potrebbe alleviare il carico di lavoro dei medici e migliorare l’accesso ai servizi sanitari. Tuttavia, questa soluzione non rispetta i requisiti della legge 502/1992 e potrebbe comportare rischi dovuti all’uso di tecnologie di qualità inferiore.

In aggiunta, si valuta la possibilità di permettere agli ospedali di acquistare prestazioni in libera professione dai propri medici, una strategia che potrebbe ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità dell’assistenza. Nonostante queste iniziative, rimangono dubbi sull’efficacia di tali soluzioni nel risolvere i problemi di lunghe attese e prescrizioni eccessive.

Massarenti conclude sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato che non comprometta la qualità delle cure, evidenziando la necessità di un intervento ponderato che possa realmente superare le criticità attuali del sistema sanitario.