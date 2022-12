PGIM Fixed Income: Cosa attendersi dai meeting della BCE e della BoE?

Condividi

A cura di Guillermo Felices, Global Investment Strategist di PGIM Fixed Income

Questa settimana avremo tre importanti meeting delle banche centrali, considerando che oggi si riunirà anche la Fed. Queste riunioni giungono in un momento delicato, poiché i mercati dei tassi hanno registrato un forte rialzo negli ultimi mesi. I rendimenti a 10 anni di Stati Uniti, Germania e Regno Unito sono scesi rispettivamente di 80, 60 e 140 punti base (pb) dai picchi di ottobre. Allo stesso tempo, gli asset rischiosi hanno registrato un forte rialzo, poiché gli investitori ritengono che l’inflazione sia una minaccia minore e che le banche centrali possano ridurre l’intensità del ciclo di inasprimento. Ciò ha reso il mercato vulnerabile a eventuali sorprese con politiche aggressive. L’inflazione rimane elevata così come alcune componenti rimangono persistenti in tutte e tre le economie. Il fatto che la BCE abbia in programma di avviare il Quantitative Tightening (QT), insieme all’ampio programma di emissioni dell’Area Euro e del Regno Unito previsto per il prossimo anno, rende i mercati dei tassi e gli asset vulnerabili a questi meeting.

Prevediamo che giovedì sia la BCE che la BoE aumenteranno i tassi di interesse di 50 pb, in linea con le aspettative del mercato e in calo rispetto ai 75 pb delle riunioni precedenti.

Con un tasso al 10%, l’inflazione dell’Area Euro ha sorpreso al ribasso in novembre, scendendo per la prima volta da giugno 2021. Insieme all’allentamento dei dati sul mercato del lavoro e all’incombente recessione invernale, ciò dovrebbe consentire alla BCE di rallentare il ritmo dei rialzi. Tuttavia, più che il rialzo dei tassi, il mercato osserverà i principi e il percorso che la BCE definirà per il QT, nonché l’aggiornamento delle proiezioni macroeconomiche.

Invece, l’inflazione del Regno Unito ha sorpreso al rialzo in ottobre con un tasso dell’11,1%. Nella sua ultima conferenza stampa, tuttavia, la Banca d’Inghilterra ha respinto con forza la valutazione aggressiva del mercato sul suo percorso dei tassi d’interesse e ha chiarito le sue prospettive ribassiste sull’economia britannica. Ora che la calma è stata ristabilita nei mercati finanziari britannici e dopo aver già aumentato i tassi di quasi 300 pb nell’ultimo anno solare, l’asticella è estremamente alta per un rialzo di 75 pb. I dati sull’inflazione di novembre, attesi per oggi, potrebbero indicare un aumento dei tassi più consistente. Tuttavia, ci aspettiamo che la BoE si attenga a 50 pb e che adotti invece un tono più aggressivo se i dati continueranno a sorprendere al rialzo.