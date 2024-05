Unimpresa: Incentivi fiscali per aziende impegnate nella sicurezza

Premi per le aziende senza incidenti, una proposta per promuovere la sicurezza attraverso il welfare aziendale.

Unimpresa lancia una proposta innovativa per riconoscere e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nella prevenzione degli incidenti sul lavoro. La misura suggerita prevede incentivi fiscali per le imprese che, nell’arco dell’anno, non registrano incidenti, incentivando così l’adozione di politiche di sicurezza efficaci e di sistemi di welfare aziendale.

Questa iniziativa si propone di stimolare un cambiamento culturale nei luoghi di lavoro, promuovendo una maggiore attenzione alle norme di sicurezza e alla protezione dei lavoratori. Attraverso l’implementazione di servizi e prestazioni di welfare, le aziende potranno migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti senza che questi benefici rientrino nella categoria di retribuzione imponibile, alleggerendo quindi il carico fiscale.

L’obiettivo è duplice: da un lato, ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza sul lavoro; dall’altro, promuovere una cultura della protezione che si traduca in benefici tangibili sia per i lavoratori sia per le casse dello Stato. La proposta, già presentata ai precedenti governi, sarà nuovamente portata all’attenzione dell’attuale esecutivo, nella speranza che possa tradursi in una politica effettiva.

Il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco Pepe (in foto), sottolinea l’importanza di questa iniziativa non solo come strumento di prevenzione ma anche come fondamento per un cambio radicale nella percezione della sicurezza sul lavoro, necessaria per garantire un ambiente lavorativo sicuro e protetto.