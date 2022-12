COMGEST: EUROPA, LE TRIMESTRALI SPINGONO IL MERCATO

Condividi

A cura di Franz Weis, Managing Director e Co-Responsabile delle strategie azionarie europee di Comgest

È proseguito il rimbalzo dei mercati dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione migliori del previsto negli USA, il che ha alimentato la speranza di un rialzo dei tassi d’interesse meno aggressivo di quanto precedentemente atteso. ASML, fornitore leader nel settore dei semiconduttori, ha tenuto un capital market event durante il quale ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2025 e il 2030, nonostante l’attuale debolezza a breve termine del mercato dei semiconduttori. Nel settore sanitario, lo specialista degli impianti dentali Straumann ha registrato una crescita organica dei ricavi a doppia cifra nel terzo trimestre e ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del 15% per l’intero esercizio.

Netcompany ha diffuso risultati solidi per il 3° trimestre: dopo il rallentamento del trimestre precedente, la crescita organica ha ripreso slancio (+18%) e la società è tornata a registrare una crescita dei ricavi a doppia cifra nell’attività principale in Danimarca, i livelli di malattia tra i suoi consulenti IT sono in via di normalizzazione e anche i tassi di turnover del personale stanno diminuendo.

Keywords ha continuato a registrare una buona performance nel secondo semestre dell’anno, incrementando i già solidi risultati del primo semestre. Di conseguenza, la società ha rivisto di nuovo al rialzo le sue previsioni e ora stima i ricavi dell’esercizio 2022 ad almeno 675 mln di euro (+32% su base annua) e l’utile rettificato ante imposte a oltre 110 mln di euro (+28% su base annua). La società ha inoltre comunicato le previsioni per il 2023, basate su prospettive di una dinamica commerciale che resterà positiva e su una gradita fiducia in questi tempi d’incertezza economica.

Alfen ha registrato di nuovo solidi risultati, con un fatturato in crescita del 103% su base annua nel terzo trimestre e un netto miglioramento dei margini, saliti al 20%. Le previsioni per l’intero esercizio sono state confermate dopo la revisione al rialzo già operata nella relazione semestrale; tuttavia, il titolo ha reagito negativamente perché il management ha parlato di normalizzazione della crescita nel segmento delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel periodo post Covid e per effetto dell’indebolimento del contesto macroeconomico.