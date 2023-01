Out Offline? E allora intervistiamo Sonia e Zaira

Pubblicità

Condividi

Oggi incontriamo Sonia e Zaira in arte Out Offline, due sorelle siciliane di 18 e 16 anni con una grande passione per la musica.

“Tutto bene” è il loro nuovo singolo, un brano che racconta dell’essere umano in continua ricerca dello star bene, a metà tra amore e ambizioni. Quando si concretizza la necessità di un cambiamento, inevitabilmente si provano sensazioni divergenti. Si cresce guardando con occhi sognanti sempre avanti senza voltare le spalle al passato, ma la consapevolezza del divenire non può sganciarsi dal ricordo, l’unico bagaglio a cui non possiamo rinunciare.

Pubblicità

Ecco l’intervista che hanno rilasciato a noi di Italia News!

Com’è iniziato il vostro percorso?

La passione per la musica è nata con noi e ci accomuna da sempre. Da piccole passavamo i pomeriggi sul divano a scrivere canzoni con papà che suonava la chitarra e noi che cantavamo. Ricordiamo ancora che il nostro primo brano s’intitolava “La bimba e la fata”. Avevamo 4 e 5 anni ed ogni persona che incontravamo diventava il nostro fan ideale. Man mano la musica è diventata sempre più importante nelle nostre vite, tanto da non considerarla più solamente un hobby. Abbiamo sempre studiato musica e attualmente frequentiamo il corso accademico al Conservatorio A. Corelli di Messina. Nel 2019 nasce il progetto “Out Offline” dalla nostra necessità di una ricerca stilistico-musicale basata sulla fusione di diversi generi.

Come potremmo definire il vostro genere?

Non definiamo con un termine preciso la nostra musica; ci piace spaziare tra un genere e l’altro e arricchire le sonorità del pop con altre mille sfumature stilistiche.

Che messaggio vorreste lanciare con la vostra musica?

Scriviamo basandoci su quelle che sono le nostre sensazioni momentanee e crediamo che il bello della musica stia nel fatto che ogni persona possa ritrovare nei testi e nelle melodie un proprio messaggio.

Da poco è uscito il vostro nuovo singolo. Vi va di presentarlo ai nostri lettori?

“Tutto bene” nasce dall’analisi del comportamento dell’essere umano in continua ricerca dello star bene, a metà tra amore e ambizioni. Quando si concretizza la necessità di un cambiamento, inevitabilmente si provano sensazioni divergenti. Si cresce guardando con occhi sognanti sempre avanti senza voltare le spalle al passato, ma la consapevolezza del divenire non può sganciarsi dal ricordo, l’unico bagaglio a cui non possiamo rinunciare.

Quali sono i vostri progetti futuri?

Stiamo programmando l’uscita di un EP, con alcuni dei brani che abbiamo già pubblicato e altri nuovi su cui stiamo lavorando. Restate aggiornati e seguiteci sulle nostre pagine social per non perdervi le news.