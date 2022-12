Musica. “Tra luci ed ombre” intervistiamo ZAR

Condividi

“Tra luci ed ombre” il nuovo album di Zar presenta molti colori al suo interno ed ogni brano resta differente dagli altri con influenze che spaziano dal blues, al country per finire nel rock, anche se il disco stesso presenta un sound molto più quieto.

Il cantautore ha raccontato a noi di Italia News questo suo nuovo album “Tra luci ed ombre”!

Chi è Alessandro Zaritto uomo e artista?

È una persona semplice e calma che dice sempre ciò che pensa sia nel mondo artistico che nella vita di tutti i giorni. Non scende quasi mai a compromessi a meno che non siano per una giusta causa e cerca sempre di rendersi disponibile verso il prossimo.

Da Formia a Trieste. Perché la decisione di trasferirti? Com’è stato lasciare la tua terra?

Trieste mi ha offerto un futuro migliore, sicuramente è stata dura inizialmente perché a Formia abbiamo un clima completamente differente ma poi con il tempo ci si abitua ai cambiamenti e devo dire che Trieste mi ha formato molto anche caratterialmente.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Il mio è un messaggio che invita ad essere spensierati proprio come lo sono i bambini e di cercare sempre di accendere quella parte buia che si trova dentro ognuno di noi.

Da poco è uscito il tuo nuovo album “Tra luci ed ombre”. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

“Tra luci ed ombre” presenta brani differenti gli uni dagli altri perché dentro si possono trovare gran parte dei generi musicali che si intrecciano tra loro come il folk, il country, il rock e la musica sinfonica. Lo definisco un omaggio personale alla musica italiana in generale.

C’è un filo conduttore che lega i brani dell’album?

Il significato dell’album lo si può scoprire dal titolo (ovvero che siamo sempre in bilico tra luci ed ombre), dalla cover dell’album (liberarsi dalle catene è come liberarsi dai propri demoni) e dai testi che vi sono all’interno (ogni brano racconta la sua storia suddivisa in luci ed ombre).

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Sicuramente questo non sarà l’ultimo album, ho già delle nuove idee per il futuro ma prima mi dedicherò ad altri progetti artistici che non riguardano la musica.