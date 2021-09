Miss Mondo. A Gallipoli sbarca la bellezza. La finale di Miss Mondo il 26 settembre a Villa dei Fiori.

Presenta Simone Ruggiati. Ospiti. Cristiano Malgioglio, Roberto Farnesi, Luca Abete, Fioretta Mari i fratelli Gargarelli

Torna a Gallipoli per lo svolgimento delle sue fasi finali, Miss Mondo Italia, evento che seleziona la rappresentante italiana che parteciperà a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza al mondo, cui partecipano più di 140 paesi con un seguito di oltre due miliardi di persone. Miss Mondo è di fatto una grande manifestazione itinerante, che coinvolge l’intero territorio italiano, con una copertura totale delle venti regioni, nelle quali da luglio a maggio di ogni anno si svolgono le numerose e seguite selezioni e finali regionali, che consentono l’accesso alla passerella in programma nella “Città Bella”, località balneare di tendenza e meta tra le più gettonate del turismo europeo. Lo show finale che incoronerà la Miss Mondo Italia 2021 che il prossimo 16 dicembre rappresenterà il Bel Paese a Portorico sede della finale internazionale, si svolgerà domenica 26 settembre nell’incantevole scenario di Villa dei Fiori Eventi a Gallipoli, presso il Teatro delle Feste. Sarà qui che 25 ragazze in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, si contenderanno l’ambita fascia e la corona del concorso diretto dal patron Antonio Marzano.

A presentare la serata finale sarà Simone Rugiati noto chef oltre che conduttore televisivo e scrittore. Con lui ospiti di un evento che si preannuncio unico ed elegante, saranno Cristiano Malgioglio cantautore, paroliere e personaggio televisivo, l’attore Roberto Farnesi, Luca Abete storico inviato speciale di Striscia la Notizia tg satirico di Canale 5 ed ideatore della campagna motivazionale nazionale dedicata ai giovani “Non Ci Ferma Nessuno”, Fioretta Mari attrice, insegnante, direttrice artistica e regista teatrale italiana, i Fratelli Gargarelli, giovanissimi ballerini che hanno partecipato con successo alla finale dello show Mediaset “Tu Si Que Vales” e ad altre trasmissioni tv ed infine la Miss Mondo in carica, la bellissima Adele Sammartino.

Intanto in questi giorni Gallipoli si riempie e si colora di bellezza, con miss, influencer, visagisti, artisti e tanti volti noti di spettacolo e tv che tra selfies, stories e scatti dei paparazzi, fanno la spola tra l’hotel “Al Pescatore” quartier generale dei vip incastonato tra il lungomare ed il centro storico ed il centro commerciale della città jonica, che di fatto sta vivendo una seconda estate. Tutto sia chiaro in sicurezza e nel rispetto della normativa anti-covid19, ma con un chiaro ritorno alla normalità ed agli eventi delle scorse stagioni che hanno visto protagonisti tanti volti noti della tv, del cinema e dello spettacolo. Da Tiberio Timperi a Stefano De Martino a Enzo Iacchetti, da Paolo Ruffini a Giorgia Palmas tanto per fare alcuni esempi. Una kermesse poliedrica quindi, capace di valorizzare la bellezza in tutte le sue forme. Non solo quindi quella prettamente estetica, ma anche quella espressa nei numerosi percorsi utili a valutare le ragazze nell’ambito di ben 10 discipline come il progetto, i social media, il make up, il beach, l’outfit, il people’s choise, il set fotografico, il model, il talent, lo sport e la lingua Inglese.