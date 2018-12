Mamma Lucia, Maria Santissima scesa dal Cielo

L’Immacolata Concezione, che porta Luce nei cuori dei figli.

Pace a tutti i figli dell’Immacolata Concezione, di tutta l’umanità intera da Lei Concepita, anche quest’anno, grazie alla Misericordia del Padre nostro Creatore, ci accingiamo a festeggiare, Glorificando , la Santissima ricorrenza dell’Immacolata Concezione, che anticipa le grandi feste della Luce, il 13 Dicembre, e le Sante feste Natalizie.

Maria Santissima, Luce e Verbo di Dio, per Amore dei figli che vivono questi dolorosissimi tempi: terrore, orrore e dolore; è scesa dal Cielo con tutta la Sua Infinità Misericordia e Pietà, per prendere fra le Sue Sante Braccia, i figli decaduti, per stringerli al Suo Immacolato Cuore e Ripartorirli alla Vita.

Il Suo Cuore Addolorato, infinitamente soffre per questa travagliata umanità che cieca, corre incontro alla sua distruzione.

Chi può raccoglierla e salvare il salvabile, rialzandola dalla sua totale decaduta, dal vortice della sua disperazione?

Chi può fermare il Braccio Potente dell’Altissimo che oltraggiato, vede la Sua Santa Creazione, il figlio Creato a Sua Immagine, continuamente ribellarsi al Suo Padre Creatore, disconoscendo la Verità e gozzovigliando nelle ipocrisie e falsità, nei peccati più scandalosi, rendendolo come bestie immonde?

Chi può anticipare i tempi per il ritorno del nostro Signore per mettere fine a tali brutture e sofferenze immane, guerre e distruzioni, odio e vendette, violenza inaudita, che si scaglia ancor più crudelmente sull’innocenza oltraggiata e scandalizzata?

Chi? Se non Colei, la Madre che l’ha Concepita nel Suo Immacolato Cuore. Le Sue Santissime Lacrime Benedette, scendono come lavacro per immergere i figli Suoi dispersi. Corre, corre affannosamente e continuamente in Soccorso, nonostante la crudeltà dei figli a Lei tanto cari, da non riposare notte e giorno per poterli salvare dalla loro morte eterna.

Quanto è Grande l’Amore del Padre e della Madre per i figli creati, non vogliono perdere nessuno, il Loro tormento e non poterli più riabbracciare per l’eternità.

Così, il Padre, rimirando l’Amore del dolore di Maria per i figli, si è strappato il Suo Cuore, che è Maria Stessa, privandosene e facendoLa scendere su questa terra di abominio per cercare il figlio disperso nel buio del suo peccato, per strapparli dalle tenebre della morte eterna. Riportare il Suo gregge all’ovile, nella Luce di Dio, nel Cuore del Creatore, per l’Unione nella Gloria eterna, nel Nuovo Mondo, tra Padre, Madre e figli.

Corriamo verso la Luce che è scesa dal Cielo, ha lasciato il Suo Trono Celeste, il Suo Re, e si è fatta vedere ai nostri occhi peccatori, si è fatta chiamare Lucia proprio per illuminare la strada a figli che brancolano ciechi nel buio della notte, ci ha portato tutto il Suo Immacolato Candore per purificarci e ripartorirci a Nuova Vita. Il Suo Cuore Immacolato ha strappato e continuamente strappa Grazie al Padre nostro Creatore che è felice di poterle concedere per amore della Mamma, Sposa Sua, e per i figli che attende notte e giorno che tornino alla Casa Paterna.

Rendiamo Gloria in Eterno ai nostri Creatori che non sanno più che fare per salvarci, ora tocca a noi mettere quel briciolo di Buona Volontà, riconoscere per tempo i Disegni di Dio che non sono quelli dell’uomo peccatore, dare il nostro “Si” al Sommo Bene e il nostro “no” alle falsità, agli scandali, agli abomini, a tutti i frutti di distruzione che abbiamo seminato e che inesorabilmente raccogliamo.

La Donna Vestita di Sole, è venuta a portarci Luce e Salvezza, a raccogliere il Suo Popolo, i figli della Luce, i figli di Buona Volontà, i figli dell’Immacolata Concezione, che insieme a Lei, distruggeranno la morte.

Con infinito Amore, tutti uniti nel Cuore Immacolato della Mamma, Lei ci salverà e la notte mai più scenderà.

Auguri a tutta l’umanità, sotto il Manto della Mamma del conforto.

I Figli di Mamma Lucia (www.figlidimammalucia.it)