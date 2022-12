📈 MAGIS S.p.A.: AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT DI MAGIS S.P.A. SU EURONEXT GROWTH MILAN

Condividi

L’inizio delle negoziazioni è previsto per giovedì 22 dicembre 2022

Cerreto Guidi (Fi), 20 dicembre 2022 – Magis S.p.A. (“Magis” o la “Società”), società leader nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l’incontinenza adulta, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie (ISIN IT0005525347) e dei warrant (ISIN IT0005525321) della Società sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan, con data prevista di avvio delle negoziazioni per il 22 dicembre 2022.

Il capitale della Società è costituito da n. 5.106.419 azioni di cui n. 1.200.000 Price Adjustment Shares (“PAS”), n. 3.858.419 azioni ordinarie (di cui n. 1.600.000 azioni ordinarie costituiscono il flottante.) e n. 48.000 azioni speciali. Sul mercato saranno trattati anche n. 1.600.000 warrant che danno diritto a sottoscrivere massime n. 460.640 azioni ordinarie di compendio, condizionatamente al raggiungimento di un prezzo medio mensile di mercato delle azioni Magis di euro 13,30 ed in conformità a quanto stabilito nel relativo regolamento.

Magis, fondata nel 1983, è in grado di offrire soluzioni avanzate in ogni settore di utilizzo del nastro adesivo ed è stata una delle prime aziende del settore ad effettuare la spalmatura “hot melt” su polipropilene, prima in assoluto a sperimentare una forma di stampa protetta tra il supporto plastico e la massa adesiva. Attualmente Magis opera negli stabilimenti di Cerreto Guidi e di Empoli, nel cuore della Toscana, su una superficie di oltre 30.000 mq, esprimendo un fatturato semestrale al 30 giugno 2022 di euro 51,93 milioni di euro (69,935M nei 12 mesi 2021) ed un EBITDA Adjusted semestrale al 30 giugno 2022 di euro 9,47 milioni (9,14M nei 12 mesi 2021). Magis orienta la propria ricerca alle necessità di mercato, prestando grande attenzione alla sostenibilità ambientale e garantendo elevati standard qualitativi.

L’imminente ingresso di Magis alla Borsa valori di Milano avviene a seguito dell’esecuzione di un’operazione promossa da Electa Ventures, pioniere italiano di SPAC e Pre-booking Company, tramite IPOC 6 e condivisa con IPO CLUB (fondo chiuso del Gruppo Azimut dedicato ad investimenti in pre IPO, lanciato nel 2017 per iniziativa condivisa da Azimut Libera Impresa con la stessa Electa), e KAIS Renaissance ELTIF (fondo ELTIF gestito Kairos Partners SGR S.p.A., di cui la stessa Electa è partner strategico per operazioni alternative) quali co-cornestone investors. Attraverso un negoziato riservato e su misura, Magis accede a capitali e listino grazie al pre-book promosso da Electa Ventures che annovera, oltre ai co-cornestone investors, una formazione di investitori istituzionali e privati di primario standing aderenti al collocamento regolato da CFO SIM.

Gli imprenditori e soci industriali di Magis, ovvero Tigil S.r.l., Maura Ancillotti e Marco Marzi, detengono complessivamente circa il 67,7% del capitale di Magis, di cui il 23,50% qualificato in azioni PAS, che rappresentano un meccanismo di protezione del value per share degli investitori di mercato, in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi consolidati 2022, 2023 e 2024 di crescita di redditività (Ebitda 2022 pari ad Euro 15 milioni, Ebitda 2023 pari ad Euro 15,75 milioni e 2024 pari ad Euro 16,54 milioni) ed evoluzione virtuosa di Posizione Finanziaria Netta (nel 2022 passiva per Euro 24,2 milioni, nel 2023 passiva per Euro 11 milioni e nel 2024 attiva per Euro 0,5 milioni). Le PAS sono una forte e concreta dimostrazione della determinazione della componente imprenditoriale di Magis nel perseguire un ambizioso sviluppo del progetto di business con una considerevole generazione di cassa grazie, tra l’altro, ai frutti dell’importante piano di investimenti recentemente conclusosi.

Il presidente e fondatore di Magis, Marco Marzi, dichiara: “La quotazione su Euronext Growth Milan è un passo importante a sostegno della crescita della società. Sarà un punto di partenza per la seconda generazione che potrà consolidare tutto il lavoro fatto fino a qui e portare avanti nuovi progetti per svilupparsi. Il capitale raccolto ci permetterà di continuare il percorso di crescita intrapreso alcuni anni fa. Un particolare ringraziamento va a chi ci ha dato fiducia, in primis agli investitori e tutti a coloro che ci hanno accompagnato in questo importante percorso.”

Il CEO di Magis, Mattia Blengini, commenta: “Siamo orgogliosi di presentare Magis alla comunità finanziaria, intendiamo utilizzare i proceeds dell’operazione per il nostro piano di consolidamento volto alla crescita, coscienti delle potenzialità della nostra azienda formata da una squadra coesa che negli anni è stata in grado di raggiungere importanti ed ambiziosi obiettivi. Il nostro focus si è sempre incentrato sull’innovazione con investimenti specifici su macchinari di ultima generazione e prodotti ecosostenibili. La quotazione in Borsa consentirà di velocizzare e rafforzare lo sviluppo dei nostri progetti crescendo anche per linee esterne.”

Simone Strocchi, Founder & Managing Partner di Electa Ventures, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accompagnare sul mercato, come già fatto con soddisfazione con Sesa, Italian Wine Brands, Pharmanutra e Digital Value, un’ulteriore eccellenza italiana, una “fabbrica” tra le migliori espressioni di quelle specializzazioni sviluppatesi dall’antica presenza dell’industria chimica nel nostro Paese, un leader Europeo nella nicchia dei nastri adesivi personalizzati e nei sistemi di chiusura, con una determinata attitudine all’innovazione di prodotto, forte di numerosi brevetti e know-how, attenta a tematiche ESG. Il nostro obiettivo è quello di sostenerne e accelerarne il percorso di crescita, già espresso ed incrementabile in via organica in un settore correlato alla logistica in espansione, anche attraverso ulteriori aggregazioni. Magis si avvia al mercato a valle di un nostro investimento circostanziato e attraverso una nostra operazione di pre-book, con cui da lead promoter abbiamo messo in campo le nostre competenze ed esperienze per costruire un nuovo punto d’incontro equilibrato e attrattivo tra un campione di economia reale e i migliori player del mercato che animano un ecosistema di investitori istituzionali e privati di primo livello”.

Gli advisor dell’operazione

Magis ed Electa Ventures sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (General Legal Advisor), CFO SIM (EGA Global Coordinator e Specialist), BDO (Auditor and Financial; Tax due diligence, legal & HR due diligence) e OC&C Strategy Consultants Italy (Business due diligence). Magis e la Famiglia Marzi sono stati inoltre assistiti da Madison Corporate Finance (advisor finanziario), Simmons & Simmons (legal counsel) e RSM per le attività di Capital Market inerenti all’emissione delle Comfort Letter.

Il Documento di Ammissione di Magis è disponibile alla sezione Investor Relations del sito internet della società www.magis.it.