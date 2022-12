Libri. Intervista all’autrice Manuela Tacconi

Condividi

Manuela Tacconi è l’autrice di “Sole”, romanzo uscito per Bertoni Editore e del quale ci siamo occupati in questo articolo. Abbiamo apprezzato molto il suo libro ed è per questo che abbiamo deciso di fare una chiacchierata con lei.

Ecco l’intervista che ha rilasciato a noi di Italia News.

Ciao Manuela. Come nasce la storia che racconti nel romanzo “Sole”?

Ciao a te. Dunque, direi che “Sole” nasce dal desiderio di raccontare una storia. La storia di una ragazza, per l’appunto la nostra Maria Sole, che intraprende in modo incerto un cammino introspettivo, nella quale verranno messi a nudo varie sfaccettature del suo carattere. Queste ultime riveleranno, a loro volta, i limiti e i punti di forza della sua personalità. Una sorta di autoanalisi che l’aiuterà a capire meglio il passato e il presente, per poter vivere al meglio il suo futuro.

Cosa vorresti che i lettori riuscissero a comprendere leggendo questo romanzo? Quale segno vorresti lasciare in loro?

Vorrei che i lettori comprendessero quanto sia difficile, e a volte distruttivo, vivere la propria vita seguendo sempre le aspettative di coloro che ci circondano. In questo modo, molto spesso ci si dimentica il vero motivo che ci ha portato a compiere determinate scelte e a rivalutare in continuazione i nostri obiettivi. E, alla fine, rischiamo di non comprendere più se queste scelte siano state quelle giuste per noi o quelle semplicemente più giuste da fare….

Che libro si trova oggi sul tuo comodino?

“Appunti sulla tua scomparsa improvvisa” di Alison Espach

Un consiglio letterario da parte tua. Quali libri da leggere almeno una volta nella vita?

Io non vorrei fare a meno di “Cambiare l’acqua ai fiori”, della Perrin o “Il gusto proibito dello zenzero” di Jamie Ford, oppure “Noi” di Richard Mason, o tanti altri….

Stai scrivendo un nuovo libro? Puoi anticiparci qualcosa?

Si sto lavorando a un altro romanzo. Una storia divertente e al contempo drammatica che parla sempre di rapporti di famiglia. Ovviamente, il tutto scritto nel mio impeccabile stile grottesco. Ogni dramma, un sorriso….