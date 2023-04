L’azienda salernitana BTL Group celebra i 30 anni di attività

Condividi

In cardiologia, medicina estetica e fisioterapia

Tecnologie d’avanguardia grazie a 370 ingegneri biomedici interni e 2400 dipendenti specializzati nel settore medicale

In Italia la sede è da sempre a Salerno e il suo direttore generale è Fabio Gugliucci.

Al 44° Congresso di Medicina Estetica SIME a Roma sarà presente con il nuovo dispositivo rivoluzionario Emface, per ridurre le rughe del viso senza chirurgia

BTL Group, leader nella produzione di dispositivi medici in tutto il mondo, fondata nel 1993, innovatore di soluzioni estetiche, celebra quest’anno i 30 anni di attività e si presenta a maggio al 44esimo congresso di medicina estetica SIME – https://www.lamedicinaestetica.it/index.php/44-congresso-sime/ con un’innovazione nel settore a livello internazionale: un dispositivo che riduce le rughe senza la chirurgia, EMFACE. https://btlaesthetics.it/for-providers/emface-providers. Specializzata in tre distinti segmenti di mercato: fisioterapia, cardiologia e medicina estetica, con 2400 dipendenti e uffici diretti in più di 70 paesi in tutto il mondo ricoprendo 5 continenti, l’azienda sviluppa, produce e commercializza dispositivi rivoluzionari e innovativi leader di mercato nel body shaping non invasivo.

“L’Italia è paese chiave per crescita nell’area Europa e tra i primi al mondo. – spiega Gugliucci – Negli ultimi 30 anni il focus di BTL Group è stato su talenti e competenze anche qui e il team di ricerca e sviluppo a livello Gruppo si è notevolmente ampliato e diversificato fino a contare 370 ingegneri biomedici interni ed esperti nel settore, implementando il portafoglio di prodotti e apportando innovazioni utilizzate in più specialità mediche”.

Anni di sviluppo e ricerca hanno portato alla concessione di numerosi brevetti e hanno permesso all’azienda di espandere la diversità dei servizi sanitari che possono migliorare la vita dei pazienti. In questo modo BTL Group ha rivoluzionato il modo di offrire le soluzioni non invasive più avanzate per il corpo: modellamento, cellulite, rassodamento della pelle e altri trattamenti estetici medici. Tutte le ricerche, gli studi e lo sviluppo dei prodotti sono realizzati in conformità alle norme ISO 9001 con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di un range di età molto ampio, per entrambi i sessi ed ottenere risultati mirati e duraturi nel tempo.

Novità assoluta 2023 di BTL il nuovo rivoluzionario dispositivo EMFACE, che elimina il 37% delle rughe dal viso con la sola stimolazione dei muscoli facciali senza aghi e senza chirurgia e che verrà presentato al Congresso di Medicina Estetica SIME a Roma il prossima 19 Maggio, dopo i successi di EMSCULPT, primo trattamento al mondo per tonificare i muscoli e bruciare i grassi amato dalle celebs di tutto il mondo, EMTONE per la riduzione della cellulite, EXILIS ULTRA 360 e X-WAVE per il ringiovanimento della pelle di ogni parte del corpo e VANQUISH ME particolarmente indicato per la circonferenza addominale e delle cosce.