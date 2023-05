La band dei CdA presentano “Gli Occhi dei Giganti”

Condividi

“Gli Occhi dei Giganti” è il nuovo singolo dei CdA, attualmente disponibile in radio e in digitale. Il brano invita l’ascoltatore a non farsi intimorire dalle apparenze e a prendersi il tempo di conoscere davvero le persone.

Per l’occasione abbiamo scambiato quattro chiacchiere con loro!

Com’è iniziato il vostro percorso?

La band è nata nel 2014 come cartoon cover band da un’idea di Matt che insieme a David hanno fatto partire il progetto, al quale poco dopo abbiamo preso parte anche io e Lorenz. Sin da subito suonavamo le cover delle sigle dei cartoni animati mettendoci del nostro, nel sound e negli arrangiamenti, cercando di distinguerci e di risultare il più possibile personali e comunicativi nonostante fosse musica non scritta da noi. Dopo esserci tolti un bel po’ di soddisfazioni suonando in lungo e in largo per l’Italia, in bellissimi contesti e collaborando con tanti dei principali esponenti dell’ambiente cartoon e non, il bisogno di proporre la nostra interpretazione di questo mondo lo sentivamo fisiologico. Tanta gente ormai ci seguiva e apprezzava e sentivamo di voler dar modo di conoscerci veramente a livello artistico e di conseguenza anche umano, potendo così avere uno scambio con il nostro pubblico e magari uno nuovo. Adesso che ci siamo pienamente dentro, la cosa si sta rivelando entusiasmante! BILLO



Come potremmo definire il vostro genere?

Sicuramente la nostra anima è rock. Ognuno di noi ha poi un suo stile e dei suoi punti di riferimento musicali che con la giusta chimica generano quello che potete ascoltare nei nostri brani. La voce di Matt viene dall’R’n’B, i riff di Lorenz derivano sicuramente da una influenza Hard Rock e Classic Rock e nella sezione ritmica composta da me (David) e Billo si sente il Grunge e il Brit Rock, con sfumature stoner e new wave. Il fatto che sono molti anni ormai che condividiamo le nostre vite sul palco e fuori, aiuta moltissimo a far si che tutte queste influenze musicali convivano al meglio in tutti i nostri pezzi. DAVID



Che messaggio vorreste lanciare con la vostra musica?

Più che lanciare messaggi vogliamo tirare fuori quello che abbiamo dentro. Speriamo che la gente possa empatizzare e trovare nelle nostre canzoni un’ amica con cui divertirsi, cazzeggiare ed emozionarsi. MATT



Da poco è uscito il nuovo singolo. Vi va di presentarlo ai nostri lettori?

Certo. Il tutto nasce dall’idea di trasmettere i nostri messaggi attraverso i manga e gli anime giapponesi che più amiamo. In questo caso si tratta de “L’attacco dei Giganti”, un capolavoro che ha avuto un successo enorme in tutto il mondo. Per quanto riguarda il sound abbiamo deciso di puntare ad un rock con una sfumatura epica, avvalendoci dell’aiuto della favolosa Player 2 Orchestra. Crediamo che il tipo di opera calzi a pennello per una collaborazione di questo genere. “L’Attacco dei Giganti” è un manga che veicola concetti su più livelli di lettura, alcuni anche molto profondi. Il nostro messaggio è quello di non limitarsi alla sola apparenza, ma di fermarsi un attimo e guardare gli occhi delle persone. E’ li dentro che si nasconde la verità e molte volte se “i giganti” hanno una corazza è proprio perché si sono dovuti proteggere da qualcosa. Quindi vi invitiamo a non fermarvi all’apparenza… guardate sempre gli occhi… perché “anche gli occhi dei giganti hanno lacrime” (cit. testo) MATT



Quali sono i vostri progetti futuri?

Abbiamo mille idee che bollono in pentola e ci sentiamo molto ispirati. I nostri programmi e progetti si stanno definendo di pari passo a quelli che stiamo attuando, riceviamo tantissimi stimoli e siamo strapieni di voglia di scrivere, suonare, e portare in giro la nostra musica. L’album è sicuramente uno dei primi obiettivi. BILLO & DAVID