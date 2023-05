“Adagio”, il grande successo internazionale, esce in radio nella personale versione di Flavio Sax

Condividi

Dal 12 maggio è in radio “Adagio”, grande successo internazionale, nella personale versione di FLAVIO SAX, contenuto nell’album “Full of Love”, già disponibile in digitale negli store e sulle piattaforme.

“L’Adagio è un brano con un impatto emotivo enorme che ha fin da subito suscitato forti emozioni in me – afferma Flavio Sax – suonarlo mi fa sognare, e mi fa capire ancora di più come la mia musica e il suono del mio Sax sembrano provenire da un luogo ignoto, sconosciuto, quasi misterioso, ma che atterra in un posto necessario, importante: il posto in cui nascono l’Amore, la bellezza, gli sguardi, la semplicità ovvero le cose belle della vita. E l’Amore, con le note dell’Adagio nelle orecchie, diventa sempre più bello.”

Questa la tracklist dell’album “Full of Love”: “Bohemian Rhapsody”, “Shallow”, “Kiss the Rain”, “When a Man Loves a Woman”, “Caruso”, “The Power of Love”, “Morning Light”, “Adagio”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “Sorry Seems to be the Hardest Word”.

“Non riesco a pensare alla mia vita senza la Musica, tutte le grandi emozioni che ho vissuto sono state accompagnate dalla musica, per me è come l’aria che respiro ed è sinonimo di felicità – racconta Flavio Sax – fin da ragazzino ho avuto la fortuna di approcciare diversi mondi musicali avvicinandomi ad ognuno di loro con curiosità e tutti quanti, in qualche modo, hanno influenzato il mio stile musicale e il suono stesso del mio Sax. Tutto è cominciato con la musica classica, al Conservatorio, suonando il Clarinetto Orchestrale e le note di Ludwig van Beethoven mi hanno subito affascinato. Poi ho cominciato ad ascoltare rock melodico seguendo artisti come i Toto, Boston e i Supertramp. Il percorso è continuato con la musica elettronica dei Tangerine Dream e Jean-Michel Jarre, il jazz di Chick Corea, il funky di Maceo Parker e Candy Dulfer e il gospel di Kirk Franklin. Ma la lista potrebbe essere più lunga”

Qui il video: https://youtu.be/iMNp4ALW7vI

Per far vedere, oltre che sentire, la mia versione di “Adagio” ho realizzato un video, a Venezia, con l’aiuto di Davide Boggian. Il Sax che compare nel video è un opera di Seneca Artista, noto street artist veneto.

FLAVIO SAX, all’anagrafe Bordin, si avvicina allo studio della musica a 5 anni e a 10 viene selezionato per accedere al Conservatorio Cesare Pollini di Padova, studiando il clarinetto classico. Dopo 6 anni si diploma ed inizia lo studio del sassofono. Nella sua carriera si esibisce su palchi nazionali ed internazionali dando libero sfogo alla sua interpretazione del Soul, Funky, Gospel e Pop a fianco di artisti del calibro di Mario Biondi, Michael Bolton, Randy Crawford, Anggun, Noa, Claudio Baglioni e molti altri. Suona con grande emozione in Aula Nervi nella Città del Vaticano al cospetto di Papa Giovanni Paolo II, al Teatro Filarmonico di Verona e al “Grand Théâtre de Monte Carlo” alla presenza della Famiglia Reale. Negli ultimi anni ha partecipato a molti eventi, concerti e serate in giro per l’Italia come a Milano al Just Cavalli e a Padova con il violinista elettronico Andrea Casta. Flavio Sax ha spesso voluto suonare a scopo solidale affiancando alla sua musica un’attività di raccolta fondi come ha fatto con il concerto sul tetto dell’Ospedale di Padova, il Concerto sul tetto dell’Oncologia Pediatrica di Padova, il Concerto all’Ospedale di Vicenza, il Concerto al MAAP di Padova, Commemorazione ai caduti della strage di Ustica, il Concerto a Noto (SR) commissionato dal Comune, il Concerto a Parma Capitale della Cultura Italiana, omaggio a Giuseppe Verdi e a Milano concerto all’Ospedale San Raffaele per la ricerca sull’Endometriosi e un’altra serata per la raccolta fondi a favore della Casa Pediatrica Fatebenefratelli.

Flavio Sax a fine aprile 2023 ha pubblicato il suo nuovo album “Full of Love” con brani classici, romantici rivisitati e reinterpretati con il suo SAX e sta già lavorando ad un nuovo disco. Sul suo canale Youtube trovate i video delle sue esibizioni e di alcune sue reinterpretazioni di grandi successi internazionali.

Flavio Sax su: Facebook | Instagram | Youtube