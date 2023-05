Programmi TV stasera mercoledì 10 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 10 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SHOW David di Donatello 2023

In diretta dallo Studio 2 di Cinecittà la 68^ edizione dei premi David di Donatello per celebrare il grande cinema italiano con il coinvolgimento di attori, attrici e registi che daranno vita ad una grande cerimonia tesa a raccontare, valorizzare e promuovere il nostro cinema e le sue eccellenze. – Conduce Carlo Conti Con Matilde Gioli Scenografia di Riccardo Bocchini Produttore esecutivo M. Blanda Freni Regia di Maurizio Pagnussat

23.55 ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 – FILM PRIMA TV Cuori e Delitti – L’arte di uccidere – Giallo 2021

Regia: Catherine Cyran

Cast: Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner

Angie Dove, esperta di cuori solitari ed investigatrice amatoriale con una spiccata capacità di osservazione, si ritrova ad indagare su un omicidio avvenuto nel museo in cui sta lavorando suo padre.

23.00 SHOW – Bar Stella

Amarcord dell’infanzia di molti clienti del Bar Stella: il più grande collezionista di giocattoli degli anni 80, Fabrizio Fontanella, racconta di quando il mondo ludico era ancora tutto analogico. La cantante Tosca mette alla prova le doti canore del nostro gestore preferito, Stefano De Martino in un duetto sulla “Samba di Una Nota”. Edmondo, l’uomo di mondo, avrà modo di riportare arti e mestieri strampalati provenienti da ogni dove mentre la maestra sapiosessuale Marta dispenserà consigli fra i tavolini del bar.

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

Parla Pietro Orlandi: dopo le polemiche di queste settimane, il fratello di Emanuela è in studio a ‘Chi l’ha visto?’. Per Pietro Orlandi qualcuno all’interno della Santa Sede è a conoscenza di cosa sia successo alla sorella. Nomi e circostanze, finite sul tavolo del promotore di giustizia vaticana. È proprio Pietro Orlandi a spiegare cosa e da chi ha saputo notizie riguardanti Emanuela. E poi immagini e documenti inediti di Saman, la diciottenne pakistana uccisa dalla sua famiglia perché si era ribellata al matrimonio combinato. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

22.14 – SERIE TV PRIMA TV Luce dei tuoi occhi – seconda stagione – PrimaTv S2 Ep5

Emma e’ stordita per l’incidente avvenuto a suo fratello. Roberto e’ ricoverato in stato d’incoscienza e non puo’ svelarle i motivi che lo avevano spinto a voler incontrare Petra.

ITALIA 1 (6)

21:25 FILM Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma – Avventura 2006

Regia: Gore Verbinski

Cast: Johnny Depp, Naomie Harris, Jonathan Pryce, Orlando Bloom, Stellan Skarsgard, Tom Hollander, Jack Davenport, Lee Arenberg, Mackenzie Crook, Kevin McNally, David Bailie, Alex Norton, Vanessa Branch, Lauren Maher, San Shella, Martin Klebba, Keira Knightley, Bill Nighy

Secondo capitolo della saga, vincitore di un premio Oscar. Jack Sparrow, J. Depp, e’ alla ricerca di un cuore conservato in un forziere. Regia di G. Verbinski; USA 2006

PIRATI DEI CARAIBI: LA MALEDIZIONE DEL FORZIERE FANTASMA — Trailer Ufficiale | HD 720p Guarda questo video su YouTube.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Vatican War

TV 8 (8)

20:55 SPORT Milan – Inter – Champios League

22.50 INFORMAZIONE SPORTIVA Postpartita Uefa Champions League – Filmati, interviste, commenti sul turno di Champions League appena concluso

23.35 FILM Spectre – Azione 2015

Regia: Sam Mendes

Cast: Monica Bellucci, Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Andrew Scott, Rory Kinnear, Dave Bautista, Christoph Waltz, Léa Seydoux

Capitolo numero ventiquattro della saga dedicata all’agente segreto 007, con Daniel Craig per la quarta volta nei panni del protagonista: James Bond, eseguendo gli ordini di M, si reca a Città del Messico per uccidere un certo Sciarra, membro di un’organizzazione criminale che trama un attentato. Intanto, il nuovo capo del Centro per la Sicurezza Nazionale mette in dubbio l’operato di M e le missioni condotte da Bond, che invece aggiunge tasselli alla fitta trama dell’organizzazione criminale conosciuta come Spectre.

007 Spectre – Trailer Ufficiale Italiano | HD Guarda questo video su YouTube.

NOVE (9)

21.25 FILM Prima o poi mi sposo – Commedia 2001

Regia: Adam Shankman

Cast: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson, Justin Chambers

Mary organizza matrimoni e, ovviamente, è single. Un giorno, le si incastra il tacco in un tombino e rischia di venire investita da un cassonetto della spazzatura, ma un giovane aitante e molto bello, Steve, la salva. Per lei è amore a prima vista. C’è solo un piccolo dettaglio: l’uomo è il promesso sposo di Fran, una delle sue clienti più ricche. Mary cercherà in tutti i modi di mantenere le dovute distanze ed essere il più professionale possibile, ma l’evidente attrazione tra i due sarà difficile da tenere a freno.

PRIMA O POI MI SPOSO (film 2000) TRAILER ITALIANO Guarda questo video su YouTube.

23.35 DOCUMENTARIO Undressed – Due protagonisti entrano in una stanza buia e iniziano a spogliarsi a vicenda. In 30 minuti, tenteranno di capire se sono compatibili.

VENTI (20)

21.38 FILM American Gangster – Poliziesco 2007

Regia: Ridley Scott

Cast: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin

Ridley Scott dirige i premi Oscar Denzel Washington e Russell Crowe in un film sulla vera storia di Frank Lucas, il piu’ grande criminale mafioso di Harlem

RAI 4 (21)

21.18 FILM PRIMA TV Siren (2016) – Horror 2016

Regia: Gregg Bishop

Cast: Chase Williamson, Hannah Fierman, Justin Welborn

Jonah sta per sposarsi e vorrebbe festeggiare il suo addio al celibato con gli amici più cari, ma la festa si trasforma presto in un incubo sovrannaturale quando libera una ragazza apparentemente innocente e innocua rinchiusa in un sex club.

22.42 FILM Shattered – L’inganno – Thriller 2022

Regia: Luis Prieto

Cast: Cameron Monaghan, Sasha Luss, Ridley Asha Bateman

Ricco e divorziato, Chris inizia una relazione con la misteriosa e affascinante Sky, la quale però si rivela pericolosa: Chris e la sua famiglia si troveranno intrappolati in una lotta per la sopravvivenza.

IRIS (22)

21.12 FILM Il prescelto – Horror 2006

Regia: Neil LaBute

Cast: Nicolas Cage, Molly Parker, Leelee Sobieski, Kate Beahan, Ellen Burstyn, Diane Delano, Frances Conroy

Per il ciclo: OLTRE L’IGNOTO. Remake del cult esoterico del 1973, con Nicolas Cage. L’agente di Polizia Maulis, approda su un’isola remota, per indagare sulla scomparsa di una bambina.

23.08 MAGAZINE Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.21 FILM Il curioso caso di Benjamin Button – Drammatico 2008

Regia: David Fincher

Cast: Brad Pitt, Josh Stewart, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Peter Donald Badalamenti II, Chandler Canterbury, Joshua DesRoches, Joel Bissonnette, Donna DuPlantier, Deneen Tyler, David Ross Paterson, Robert Towers, Shiloh Jolie-Pitt, Eve Brent

Per il ciclo: OLTRE L’IGNOTO. Vincitore di 3 Premi Oscar e basato su un romanzo, con Brad Pitt e Cate Blanchett. Benjamin vive una vita al contrario: piu’ invecchia, piu’ ringiovanisce.

Il Curioso Caso di Benjamin Button – Il terzo trailer ufficiale Guarda questo video su YouTube.

RAI 5 (23)

21.16 CULTURA Art Night Puntata 22 – La Venere di Milo

L’avventurosa storia della Venere di Milo, uno dei più celebri simboli della scultura ellenistica, che ha ispirato artisti di ogni epoca e gusto.

22.14 DOCUMENTARIO James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E5

Robot, androidi e intelligenza artificiale: Steven Spielberg, Arnold Schwarzenegger e George Lucas esplorano il tema. Robot così simili agli umani da essere quasi indistinguibili dagli esseri viventi decreteranno la fine della nostra specie?

23.58 DOCUMENTARIO Jimi Hendrix – Electric Church

Il più venerato chitarrista della storia, il 4 luglio 1970 salì sul palco dell’Atlanta Pop Festival davanti a 300.000 persone, e dimostrò a tutti di essere il più grande suonando (tra gli altri) l`inno americano. Da “Foxy Lady” a “Hey Joe”, l`esibizione verrà spezzettata solo dalle testimonianze di mostri sacri come Paul McCartney, Kirk Hammett e Steve Winwood.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il ritorno dell’eroe – Commedia 2018

Regia: Laurent Tirard

Cast: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

Borgogna, 1809. Il capitano Neuville, impenitente codardo, chiede la mano di Pauline Beaugrand, una giovane aristocratica che non vede l’ora di diventare la sua sposa. Ma la guerra incombe e il capitano deve partire per il campo di battaglia. Neuville promette a Pauline di scriverle ogni giorno senza farlo mai. Davanti alla disperazione della sorella minore, Elisabeth si improvvisa Cirano e avvia una fitta corrispondenza, inventando le parole del guerriero.

22.45 FILM Tutti in piedi – Commedia 2018

Regia: Franck Dubosc

Cast: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein

Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua “preda” ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in Polonia – Commedia 2015

Regia: Karola Meeder

Cast: Christina Große, Stefan Murr, Irene Rindje

Sabine vive a Francoforte e ha la sindrome di Asperger. Dopo la morte del padre si reca in Polonia, per incassare la sua eredità. In Polonia sarà ospite della famiglia Kowalski, che si è occupata del padre nell’ultimo periodo della sua vita. Sabine scopre che il terreno acquistato da sua padre è frutto di un investimento per partecipare al progetto di un agriturismo, gestito dalla famiglia Kowalski.

23.40 FILM TV Purché finisca bene – Digitare il codice segreto

CIELO (26)

21.25 FILM Tempesta di ghiaccio – Avventura 2009

Regia: Steven R. Monroe

Cast: Mark Moses, Camille Sullivan, Kaj-Erik Eriksen, Alex Zahara, Luisa D’Oliveira, Ryan Kennedy

Charlie Prize e’ uno scrittore di successo. Durante un incontro per firmare autografi, una tempesta simile a quella che lui stesso ha descritto nei suoi libri si materializza davanti a lui.

23.10 FILM Casa di piacere – Erotico 1989

Regia: Bruno Gaburro

Cast: Valentine Demy, David D’Ingeo, Alessandro Freyberger

Un’ex prostituta si ritrova a fantasticare sul suo passato e ricomincia a ricevere nella sua abitazione amanti occasionali.

TWENTY SEVEN (27)

21.08 FILM Guardia del corpo – Thriller 1992

Regia: Mick Jackson

Cast: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs

Un ex agente della CIA, il premio Oscar Kevin Costner, deve proteggere una rockstar, Whitney Houston, da uno stalker. Grammy Award per la colonna sonora.

The Bodyguard, La Guardia Del Corpo – Trailer ITA (1992) Guarda questo video su YouTube.

23.33 FILM Shakespeare in Love Commedia 1998

Regia: John Madden

Cast: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Ben Affleck, Geoffrey Rush, Judi Dench

L’appassionante storia d’amore del giovane drammaturgo William Shakespeare, con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow. Vincitore di 7 Premi Oscar e 3 Golden Globe.

TV 2000 (28)

20.57 SERIE TV Canonico 2 – con Michele La Ginestra

Dopo il successo della prima stagione, su Tv2000 dal 3 maggio in prima serata, torna “Canonico”, la serie tv ambientata in una parrocchia. Protagonista come sempre Michele La Ginestra, nei panni di un sacerdote attorno al quale si raccoglie una comunità.

Canonico, con Michele La Ginestra – Mercoledì 10 maggio ore 20.55 su Tv2000 Guarda questo video su YouTube.

22.30 SERIE TV La casa sulla roccia

‘La casa sulla roccia’, docuserie in otto puntate, scritta da Beatrice Bernacchi e Gianni Vukaj, prodotta da Tv2000 Factory, che racconta storie di comunità parrocchiali, con testimonianze di laici e sacerdoti, di giovani e anziani sul senso di essere Chiesa, di essere casa, che accoglie tutti, che difende e cura chiunque bussi alla sua porta, rivelando un mistero profondo: l’amore per il prossimo. Ogni puntata entra nel cuore della comunità, mostrando con i protagonisti la loro quotidianità e le varie attività che svolgono per conoscere la “roccia” su cui si fonda la loro vita.

22.55 SOCIETA’ Giuramento delle Guardie Svizzere

LA7D (29)

21.30 FILM One Day – Drammatico 2011

Regia: Lone Scherfig

Cast: Anne Hathaway, Romola Garai, Jodie Whittaker, Georgia King, Ken Stott, Rafe Spall, Joséphine de La Baume, Matthew Beard, Amanda Fairbank-Hynes, Heida Reed, Ukweli Roach, Toby Regbo, Emilia Jones, Diana Kent, James Laurenson, Sébastien Dupuis, Lorna Gayle, Matt Berry, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Tom Mison

Dopo una giornata trascorsa assieme, il 15 luglio 1988 giorno della loro laurea, Emma Morley e Dexter Mayhew iniziano un’amicizia destinata a durare tutta la vita. Lei è una lavoratrice ambiziosa e di saldi principi, che sogna di trasformare il mondo in un posto migliore; lui è un ragazzo ricco e affascinante che pensa di fare del mondo il suo parco di divertimenti personale.

23.40 SERIE TV Dieci piccoli indiani

LA5 (30)

21.25 FILM The Rebound – Ricomincio dall’amore – Commedia 2009

Regia: Bart Freundlich

Cast: Catherine Zeta-Jones, Kelly Gould, Jake Cherry, John Schneider, Art Garfunkel, Justin Bartha, Saadet Aksoy, Steve Antonucci

Commedia sentimentale con Catherine Zeta Jones. A 40 anni, la neo-divorziata Sandy decide di trasferirsi coi figli a New York, dove conoscera’ il ventenne Aram.

THE REBOUND – RICOMINCIO DALL'AMORE | Teaser trailer italiano Guarda questo video su YouTube.

23:21 SHOW Uomini e Donne – programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:35 DOCUMENTARIO Il vero volto di re Carlo III

22:45 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Agonia

L’enorme cisti di Carol rappresenta un’agonia per lei. L’acne di Alfie, 19 anni, gli ha provocato cicatrici sulla schiena e sul petto. Bill ha un preoccupante nodulo sul collo.

23:45 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Freak Show

Levi ne ha abbastanza delle escrescenze sul suo corpo. La peluria di Kim sul volto è fuori controllo, mentre Roger non riesce a godersi la vita a causa di uno sfogo cutaneo.

CINE34 (34)

21:06 FILM Il vigile – Commedia 1960

Regia: Luigi Zampa

Cast: Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Marisa Merlini, Mara Berni

Commedia satirica ispirata ad un fatto vero. Otello trova un lavoro di vigile motociclista. Imparera’ che la legge non e’ proprio uguale per tutti.

Alberto Sordi IL VIGILE la pernacchia Guarda questo video su YouTube.

22:58 FILM Din Don – Il Ritorno – Commedia 2019

Regia: Paolo Geremei

Cast: Enzo Salvi

Sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Tornato a fare il manager, Donato scopre che Don Dino, appena deceduto, lo ha nominato suo vice nella parrocchia.