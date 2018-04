Gianluigi Buffon: Tutto perfetto. Infografica: i numeri di un grande portiere

Non c’è dubbio che Gianluigi Buffon sarà ricordato come uno dei più grandi portieri, anche quando alla fine si ritirerà dal calcio. Se sei un appassionato di scommesse calcio oggi, scegliere una partita che vede Buffon tra i pali è sempre una buona scommessa. Giunto all’età di 40 anni, sembra probabile che il ritiro del giocatore arriverà alla fine della stagione 2017-18. Nonostante l’età avanzata, il portiere di Carrara continua a essere la scelta numero uno della Juventus.

Nel 1991, all’età di 13 anni, Buffon è arrivato nel settore giovanile del Parma come centrocampista, in grado di ricoprire diversi ruoli come giocatore di movimento. Ha poi iniziato a interessarsi al ruolo di portiere dopo aver visto la grande prestazione del portiere del Camerun Thomas N’Kono, durante la Coppa del Mondo 1990. Nel settore giovanile, il giocatore italiano ha giocato principalmente come centrocampista, ma dopo gli infortuni di entrambi i portieri, è stato messo tra i pali, visto la sua statura e l’entusiasmo per il ruolo. Il cambio di posizione si è poi rivelato essere la miglior scelta per Buffon, che ha finito col diventare uno dei migliori portieri in Italia.

Le sue prestazioni nel settore giovanile hanno colpito positivamente gli allenatori della prima squadra, tanto che è stato presto promosso in prima squadra. A soli 17 anni, Buffon ha giocato la prima partita in serie A con la maglia del Parma, finita 0-0 contro i campioni del Milan, la prima delle tante partite concluse a porta imbattuta. Dopo aver giocato sporadicamente durante la sua prima stagione, il giocatore viene scelto come portiere titolare all’inizio della seconda stagione. Da quel momento, Buffon è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare nel Parma, nella Juventus e in Nazionale.

A Parma, Buffon è riuscito a ottenere discreti successi, vincendo la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Coppa Uefa nel 1999. Tuttavia, il periodo di maggior successo nella sua carriera è stato quello alla Juventus. Nella sua prima stagione con i bianconeri (2001-02), la squadra è riuscita a vincere il campionato di serie A, finendo solo un punto sopra la Roma. Quello sarebbe stato il primo dei 10 titoli di serie A vinti. Il giocatore italiano è riuscito a vincere anche tre Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane e un campionato di serie B. L’unico trofeo che ancora non è ancora riuscito ad vincere nella sua carriera è la Champions League.

Il 9 febbraio 2018, Buffon ha ulteriormente confermato il suo status di leggenda giocando la 500° partita in campionato con la maglia della Juventus. È riuscito a concludere la partita a porta imbattuta, grazie al 2-0 sulla Fiorentina. Per celebrare questo traguardo, ripercorriamo la sua carriera di successo alla Juventus.