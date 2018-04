Una nuova tipologia di vacanza: l’esperienza della barca a vela all’isola d’Elba

Siamo ormai entrati nella stagione primaverile, giornate che si allungano, clima più mite, alberi in fiore. Tutto fa pensare a quanto sarebbe bello fare una bella vacanza, ma non il solito week end di due giorni, piuttosto che un breve periodo nella vostra casa di vacanza, ma avete la necessità di cambiare un po’. Quello che ci vuole è proprio una bella vacanza all’insegna dell’avventura e della natura: la barca a vela è quello che potrebbe fare al caso vostro. La vacanza in barca a vela è scoperta di luoghi irraggiungibili se non con quel mezzo di trasporto; è un viaggio interiore e con la natura, che ci porta al confronto con noi stessi e con gli altri, in quanto convivere in barca a vela è una delle cose più complesse che vi possano capitare. Metterete alla prova voi stessi, la vostra pazienza, la vostra capacità di scendere a compromessi e adattarvi alle personalità altrui.

Una delle mete che vale la pena visitare in barca a vela è l’isola d’Elba, la perla del Mediterraneo, isola facente parte dell’Arcipelago delle isole toscane. Prima di cominciare la vostra vacanza dovrete arrivare al porto di Talamone imbarcandovi su uno dei tanti traghetti per l’isola d’Elba. Una volta arrivati al porto di destinazione trovete la barca e il vostro skipper ad attendervi per iniziare la splendida vacanza.

L’isola consente un gran numero di attività, sia di tipo naturalistico, mare, spiagge, calette, trekking e escursioni in mezzo alla natura incontaminata, o tutta una serie di eventi per coloro che amano una vacanza più mondana.

In barca a vela potrete fare un bagno nelle acque azzurre di Cala Spalmatoi, prendere il sole al cospetto della famosa Baia delle Cannelle, o fare un po’ di snorkeling tra le bellezze naturalistiche del Golfo della Mola e di Capoliveri, ripercorre i luoghi di Napoleone, scendere in tender presso le splendide spiagge di Biodola, Fetovaia e Procchio, visitare l’isola del Giglio e godersi una serata mondana a Porto Azzurro.

Vi consigliamo di valutare differenti compagnie di charter per trovare quella che più si addice alle vostre esigenze.

Cosa aspettate? Vento in poppa!