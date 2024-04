Champions League, spettacolo all’andata: chi andrà in Semifinale?

Pubblicità

Con l’uscita di scena agli ottavi di finale delle tre italiane rimaste in gara, Inter, Lazio e Napoli (il Milan era uscito ai gironi, rientrando però in Europa League), l’attenzione del pubblico italiano è forse un po’ scemata nei confronti della Champions League, ma le sfide di andata della massima competizione calcistica continentale hanno però regalato gol, spettacolo ed emozioni forti.

Le protagoniste hanno offerto gare di alto profilo tecnico, ricevendo consensi provenienti un po’ da tutte le parti. Ben 18 i gol ammirati nelle quattro gare-uno e praticamente tutte sono in bilico per quanto concerne il discorso qualificazione. Forse è il Barcellona ad avere qualche certezza in più in vista delle gare di ritorno, grazie al 3-2 conquistato in casa del Paris Saint-Germain, mentre i pareggi tra Arsenal e Bayern (2-2) e Real Madrid e Manchester City (3-3), nonché il successo casalingo dell’Atletico Madrid sul Borussia Dortmund (2-1), tengono tutto in discussione.

Analizzando i dati sulle scommesse , comunque, sono le squadre di casa ad avere le maggiori chance: i successi delle tedesche probabili, ma con difficoltà. L’1 del Borussia è a 2.30 (contro il 2.91 dell’Atletico, cui peraltro basta anche un pareggio, ora a 3.55), mentre il successo del Bayern è a 2.50, appena sopra il 2.61 di una vittoria dell’Arsenal. Più marcata la differenza al Nou Camp con il Barcellona avanti con l’1 a 2.10 e il 2 a 3.18, mentre il divario aumenta tra Manchester City e Real Madrid: il 2 dei Blancos è addirittura a 4.81 contro l’1.65 dei Citizens.

Dalla lettura di queste quote emerge che le super favorite per approdare in semifinale siano soprattutto il Barça di Xavi e il City di Pep Guardiola, anche se contro la forte compagine inglese, il Real Madrid del nostro Carletto Ancelotti ha dimostrato di saperne fare nel pirotecnico 3-3 del ‘Bernabeu’. Di certo, comunque, saranno quattro sfide che garantiranno forti emozioni e giocate di alto profilo tecnico: saranno i soliti dettagli a deciderle?