ERIKA ARGENZIANO E’ LA MISS GRAND INTERNATIONAL CAMPANIA

MONTESARCHIO – Omaggio alla bellezza alla galleria Liz di Montesarchio, che ha ospitato le finali di Campania e Basilicata del concorso di bellezza internazionale Miss Grand International (finale mondiale il 25 ottobre a Caracas, capitale del Venezuela) mentre la finalissima nazionale, che decreterà la ragazza italiana che andrà in Sudamerica, si disputerà a Benevento, dal 7 al 10 settembre prossimo presso la tenuta il “Triclinio del Fauro” (ospiti Barbara Chiappini, Jo Squillo e Gianni Sperti e tanti altri, evento ripreso sul canale Sky Class Tv Moda 180).

A Montesarchio la tappa è stata aperta, con l’inno nazionale, da Giuseppe Puzio, patron nazionale, Pina Pascarella, presidente di un’associazione di beneficenza che ha aderito al concorso, Crescenzo De Carmine, patron regionale, e infine Luigi Izzo, proprietario del Liz Gallery.

Nominata Miss Grand International Campania la 18enne di Recale, in provincia di Caserta, Erika Argenziano, alta 172, taglia 40, diplomata quest’anno al liceo economico-sociale, si è iscritta a Scienze della Formazione Primaria, sogna di diventare una grande modella perché ama il mondo dell’abbigliamento, come hobby gradisce tanto frequentare la palestra. Le altre cinque ragazze che hanno conquistato il pass per la finalissima sono le napoletane Vincenza Catapano, 18 anni, di Terzigno e Naomi Zaccaria, appena 17 anni, residente a Castellammare di Stabia, le casertane Alessia Crisci, 18 anni di Arienzo, e Rosyennys Gutierrez, di chiare origine straniere ma abitante a Santa Maria a Vico, 24 anni; infine l’avellinese Sofia Camuso, 17 anni, residenza a Bonito. Per la Regione Basilicata la reginetta è Mirea Sorrentino, 21enne di Pompei, ma vanno alla finalissima di Benevento anche le napoletane Rosina Puca di S. Antimo (21 anni), Chiara Pierno di Afragola (22 anni), e la laziale di Formia Federica Rizza (20 anni). Elette anche le Mascotte: la brasiliana Sthefany Santos (Campania, 14 anni), Alisia Tretola (Calabria, 16enne) e Miriam Capodiferro (Basilicata, 15 anni).

La serata, presentata da Antonio Esposito, ripresa dalle telecamere di Capri Event, ha visto sulla passerella sfidarsi 20 miss fra cui sette mascotte, ognuna delle quali, oltre alla canonica sfilata in body ed in abito, ha mostrato il suo talento: chi ha cantato, chi ha ballato, alcune impegnate nel volontariato, altre hanno espresso quello che vogliono diventare da adulte. La giuria è stata formata dalla nota attrice Lucia Cassini, da imprenditori, professionisti e giornalisti.