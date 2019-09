EROS / Pubblico in coda per il temporary shop di Malena e la sua prima B-SHIRT

EROS / Pubblico in coda per il temporary shop di Malena e...

Bergamo, 01 settembre 2019 –Grande affluenza di pubblico al primo temporary shop di Malena, aperto fino a stanotte alle 03, durante la quattordicesima edizione di Bergamo Sex, la più importante fiera erotica in Italia. Lunghe file all’esterno del locale notturno Bolgia di Osio Sotto (BG), per accedere alla boutique gestita dipersona da Malena: ex naufraga dei reality ed ex eletta all’assemblea nazionale del Pd, che è oggi un volto noto della TV, nonché l’attrice prediletta del famoso regista, attore e produttore internazionale di cinematografia per adulti, Rocco Siffredi.

Malena ha scelto la città lombarda per dare vita al primo negozio per la vendita di gadget, ricordi esclusivi e prodotti per i fan e gli ammiratori. Tra le installazioni, le piscine e i giochi acquatici presenti nella grande area esterna della discoteca Bolgia, spiccano le idee creative, femminili ed osé, della solare 36enne originaria di Gioia del Colle (BA): dal selfie box, per stampare fotografie a figura intera, ai capi di lingerie e ritrattifotografici, passando per alcuni dei più prestigiosi luoghi dove Malena organizza serate ed eventi, come il club privé naturista Certe Notti di Bologna, fino ai maggiori lungometraggi distribuiti nel mondo da Pinko, la casa di produzione con cui Malena, al secolo Milena Mastromarino, gira sui set del cinema internazionale per adulti.

Ma l’evento più atteso del temporary shop di Malena è in orario serale: la creazione della «B-shirt» di Malena, la maglietta in edizione numerata e creata con gli stencil tramite una performance dall’astro femminile dell’intrattenimento per adulti. Un indumento per un ristretto numero di visitatori della kermesse, che in corso fino a stanotte presso la discoteca Bolgia di Osio Sotto (BG).