🎶 DAVIDE DE LUCA – VENERDÌ 23 DICEMBRE ESCE IN RADIO“AMO QUELLE COSE” IL NUOVO SINGOLO

Condividi

Dal 23 dicembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “AMO QUELLE COSE”, il nuovo singolo di Davide De Luca, disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre.

“Amo quelle cose” è la reinterpretazione italiana e attualizzata della canzone danese “Holder af de ting”, un brano intenso, commovente, discretamente, ma inesorabilmente ammaliante.

Il pezzo originale, scritto e interpretato da Regnar Egekvist e prodotto da Kim Sagild, venne presentato alle qualificazioni danesi dell’Eurovision Song Contest del 1984.

Questa nuova versione del pezzo è l’approdo finale di un percorso articolato che ha coinvolto un team di professionisti. Søren Bundgaard – una leggenda della musica pop danese – ha amorevolmente prodotto, con il supporto di Davide De Luca e di Filippo Bubbico, una versione onnicomprensiva di questo brano, scritta, arrangiata e interpretata per incontrare il gusto di un pubblico molto più ampio e trasversale di quello che, nel 1984, non seppe valorizzare l’edizione originale. Davide De Luca è anche l’interprete di “Amo quelle cose”. Il suo timbro avvolgente e la sua direzione seduttiva sono stati fondamentali per dare nuova anima alla canzone, pur senza snaturare la produzione originaria.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Quando ho ricevuto il messaggio da parte della mia prof. di canto Jazz Michela Lombardi, in cui mi chiedeva se volessi partecipare a questo progetto, ho subito accettato. Non capita spesso di prendere parte ad un progetto internazionale come questo. “Amo quelle cose” mi ha permesso di conoscere Mürvet, fondatrice di MUUSUUM Productions, con la quale abbiamo da subito creato un bellissimo rapporto di amicizia e collaborazione, e Søren Bundgaard, produttore pazzesco con cui abbiamo poi registrato il brano nella sua magnifica casa immersa nella natura toscana. Sono felice di aver chiesto la partecipazione anche di Filippo Bubbico, poli-strumentista incredibile e produttore del mio singolo “Paradise”».

Il videoclip di “Amo quelle cose” è stato girato in Puglia, nel profondo Sud Italia e realizzato

dal regista Giorgio Gabe insieme al video-maker Teseo Quarta, che hanno diretto le riprese sfruttando le lunghe giornate di sole del Salento. Nella clip è possibile ammirare le tipiche abitazioni e spiagge delle località di Surbo, San Foca e Torre dell’orso. I due attori che hanno preso parte al video sono Francesco Colaci e Pietro De Feudis, una giovane coppia che ha reso un omaggio gentile e sincero al bagliore intenso dell’amicizia e, soprattutto, dell’amore.

La fotografa Francesca Notaro è l’autrice della copertina ufficiale del singolo.

Biografia

Davide De Luca è un cantante, musicista e cantautore di Lecce, Italia. Comincia a studiare canto e chitarra all’età di 10 anni e già nel 2013 arriva in Finale nei Grandi Festival Italiani a Santa Teresa di Gallura in Sardegna con il suo brano inedito “Caro Nino”. A settembre del 2015 partecipa alla finale del Cantagiro a Guidonia con il suo inedito “15 anni”, vincendo il premio Little Tony e venendo inserito nella compilation del Cantagiro, uscita nel febbraio 2016. Ad ottobre 2016 entra a far parte di Locomotive Giovani frequentando i workshop e vincendo ad agosto 2018 una borsa di studio per i seminari di Nuoro Jazz. Dal 2018 al 2021 frequenta il conservatorio Nino Rota di Monopoli, dove ad ottobre 2021 consegue la laurea triennale in Canto Jazz. Nel 2018 viene selezionato da Musicultura tra oltre 800 candidati, partecipando alle audizioni live il 16 febbraio a Macerata. Ad agosto 2019 apre il concerto di Daniele Silvestri a San Cataldo. Nel 2021 entra a far parte dell’etichetta discografica Dadaismo di Deleterio e Morgan While, portando avanti sia un progetto con il trio musicale Noirs, sia un progetto personale di cantautorato con il quale esordisce pubblicando il suo primo singolo dal titolo “Tutto Torna” prodotto da Andrea Rossetti. A marzo 2022 pubblica il suo secondo singolo “Una via d’uscita” distribuito da Artist First. Il 3 giugno dello stesso anno esce con il suo terzo singolo, un brano soul lounge estivo intitolato “Paradise”, prodotto dal poli-strumentista Filippo Bubbico.

Da settembre 2022 frequenta il master di Canto Jazz presso il Conservatorio di Amsterdam.

“Amo quelle cose” è il nuovo singolo di Davide De Luca disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre 2022 e in rotazione radiofonica dal 23 dicembre.

Facebook | Instagram | Twitter| TikTok | YouTube