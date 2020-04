Coronavirus. Napoli: sequestrato sito web che vendeva on line test rapidi covid19 e mascherine

La Polizia Postale di Napoli, nell’ambito del monitoraggio della rete internet alla ricerca di attività fraudolente connesse all’emergenza Coronavirus COVID-19 ha scoperto e sequestrato un sito web aperto lo scorso marzo, che vendeva on line kit per la rilevazione dell’infezione da “Coronavirus”, termometri digitali, mascherine FFP2 e KN95 e mascherine chirurgiche.

A casa del titolare del sito web, denunciato per frode in commercio e speculazioni su merci, la Postale, nel corso della perquisizione, ha rinvenuto materiali di scarsa qualità e sprovvisti della validazione dell’Autorità Sanitaria Nazionale, nonché privi della certificazione CE e dei prescritti requisiti di tracciabilità e di affidabilità acquistati dallo stesso da un fornitore cinese online.

La Polizia di Stato precisa che il test per la diagnosi del Covid-19 deve necessariamente essere eseguito da operatori specializzati che fanno capo al Dipartimento di prevenzione della Asl competente per territorio.

In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità. E soprattutto non esistono kit commerciali per la diagnosi dell’infezione.