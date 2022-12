Con la nuova offerta di Vodafone Business lavorare da remoto diventa più facile

Pubblicità

I titolari di Partita IVA che ci leggono saranno felici di sapere che la nuova offerta Vodafone Business semplificherà di molto il loro lavoro. È stato lanciato, infatti, un bundle che riunisce l’offerta Dati Smart e la soluzione digitale Microsoft 365. In sostanza, è ora possibile attivare un’offerta completa per la telefonia mobile che si rivela anche perfetta per gestire il proprio lavoro da remoto e quello di eventuali collaboratori.

In cosa consiste la nuova offerta di Vodafone Business

Grazie al bundle che permette di attivare l’ offerta Dati Smart e Microsoft 365 , i piccoli imprenditori potranno migliorare la gestione aziendale e avvalersi di servizi offerti da partner competenti e professionali come Vodafone Business e Microsoft.

Sono disponibili due versioni:

servizio M365 Standard : indicato soprattutto per chi ha bisogno di avere a disposizione una piattaforma di lavoro condivisa;

: indicato soprattutto per chi ha bisogno di avere a disposizione una piattaforma di lavoro condivisa; M365 in versione Premium: aggiunge alle funzionalità del piano Standard anche funzioni di sicurezza avanzate, l’aggiornamento dei dispositivi a Windows 11 e il servizio Microsoft Intune per la gestione dei dispositivi che accedono ai dati aziendali.

L’ulteriore buona notizia è che tutto questo sarà possibile averlo a prezzi davvero competitivi. Con la promozione in corso sul piano Dati Smart e Microsoft 365 l’offerta si attiva senza costi iniziali. Allo stesso tempo, la tariffa di telefonia mobile è scontata a 10 euro al mese, mentre la soluzione digitale M365 è scontata a 8,90 euro per la versione

Standard a 15,40 euro per la versione Premium.

Ma attenzione, perché a disposizione ci sono anche 50 GB di traffico dati extra (e gratuiti) che vanno ad aggiungersi a quelli già inclusi nell’offerta Dati Smart: in questo modo il totale dei giga disponibili ogni mese è di 100.

Inoltre, il piano Dati Smart a 10 euro al mese offre 50 GB da poter usare anche sulla rete 5G, in tutto il territorio UE e in UK. E cosa fa Microsoft in tutto questo? Attivando il bundle si ha accesso anche a una lista di servizi Microsoft pensati per facilitare il lavoro in team

e per condividere documenti e messaggi in modo rapido e sicuro.

Con Microsoft 365 si ha accesso a:

la posta elettronica Outlook con una casella di posta da 50 GB;

il servizio Share Point per gestire in modo più fluido i processi aziendali, grazie alla condivisione di documenti e informazioni e alla possibilità di collaborare su progetti condivisi in un’unica piattaforma;

il servizio Microsoft Bookings pensato per migliorare la gestione degli appuntamenti;

Microsoft Teams, utile per la gestione delle riunioni aziendali;

servizio cloud OneDrive, per il quale è disponibile 1 TB di spazio di archiviazione.

Come attivare il bundle Dati Smart e Microsoft 365

L’attivazione del bundle Dati Smart e Microsoft 365 è molto semplice: è sufficiente lasciare il proprio recapito sul sito della compagnia per fissare un appuntamento telefonico

con una persona incaricata di illustrare tutte le caratteristiche e i vantaggi della soluzione promossa da Vodafone Business e procedere con l’attivazione.

Con una spesa mensile più che onesta si avranno quindi a disposizione tanti giga e numerosi servizi inclusi, tutti offerti da partner competenti e professionali come Vodafone Business e Microsoft.