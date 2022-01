Clubhouse Media Alert: i mitici Diego e Fausto sono tornati (senza la Giulia)! Ritroveremo infatti Stefano Fresi e Luca Argentero martedì 11 alle 10:30. Dove? Ovviamente su Clubhouse!

L’appuntamento è alle ore 10:30 di martedì 11 gennaio su Clubhouse all’interno del Club “Musica Italiana”. Diego e Fausto, i mitici protagonisti di “Noi e la Giulia” interpretati da Stefano Fresi e Luca Argentero si incontreranno con tutti voi.

E, come sempre, sarà un incontro speciale per scoprire le mille sfaccettature di uno dei protagonisti della “nuova commedia all’Italiana”, dal momento in cui Stefano- forse non tutti lo sanno – ma oltre che attore è anche doppiatore (sua è la voce di Pumbaa nel “Re Leone”), compositore (ha collaborato, tra gli altri, con Giuseppe Tornatore e Stefano Sollima) e, aneddoto finale, a lui si deve la scrittura del jingle della Rai. Di Luca Argentero che dire? Poliedrico, talentuoso, capace di passare da ruoli drammatici e personaggi brillanti, dal grande teatro classico alle moderne serie TV di culto. Avreste mai pensato di incontrarli quasi casualmente (e di poterci parlare) un martedì mattina? Succederà se sarete con noi all’interno del Club “Musica Italiana”, in una room “che è tutta un cinema” scritta, diretta e moderata da Marco Salom (regista, produttore e compositore) e Francesco Altobelli (manager discografico e compositore).



