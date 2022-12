“Berenice” il nuovo singolo della band bergamasca Il Silenzio Delle Vergini

Condividi

“Berenice” è il secondo singolo, che anticipa il nuovo album “La chiave di Berenice” (I Dischi Del Minollo / (R)esisto Distribuzione / Audioglobe) della band bergamasca Il Silenzio Delle Vergini, disponibile dal 09 dicembre 2022, su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio. Registrato e mixato al Natural Head Quarter studio di Ferrara da Michele Guberti (Massaga Produzioni).

Così la band lombarda descrive il nuovo lavoro:

Maya Angelou disse: “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”. Emanciparsi è una strada lunga e difficile: si trovano tanti ostacoli lungo il cammino e a volte il buio prende il sopravvento sulla luce che si trova in fondo ad un tunnel. Ogni passo rappresenta una piccola conquista, ogni dolore una cicatrice che serve per poter crescere.

Berenice è una donna come tante altre, una donna coraggiosa, che non ha paura di arrendersi, che lotta contro il pregiudizio, contro il bullismo, contro l’indifferenza per tutelare se stessa agli occhi del mondo. Berenice è un personaggio in cerca d’autore, autore che forse ha già trovato: la speranza che qualcosa di nuovo possa accadere!

Il progetto Il Silenzio Delle Vergini, fondato nel 2016 da Armando Greco (già al lavoro con Tic Tac bianconiglio, Lexus) chitarrista poliedrico milanese, nasce da un’idea concettuale e mentale che unisce più generi musicali e le esperienze sonore che hanno influenzato l’artista. Il primo concept album della band “Colonne sonore per cyborg senza voce”, pubblicato a febbraio 2017 dall’etichetta ferrarese (R)esisto, suona un po’ noise, stoner, new wave e perfino gotico nelle sette canzoni strumentali, nel quale Armando Greco ha riversato tutto il suo vissuto sia musicale che letterario, partendo dalle realtà concrete, fino ad arrivare alla forma artistica del disegno giapponese e le trame originali di alcuni manga orientali come “Cyborg 009”. L’uscita dell’album è stata anticipata dal singolo “004 (Non ho)”, dedicato alla figura del cyborg 004 dell’omonima saga, e alla figura di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, qui interpretata come infausta delegata e portatrice di morte. I Consensi al progetto ISDV non tardano ad arrivare. Nell’estate 2017 entrano in studio per la realizzazione del nuovo lavoro, sotto la guida di Massaga Produzioni e la produzione artistica di Massimiliano Lambertini e Michele Guberti, presso l’Animal House Studio di Ferrara.

Il 2 marzo 2018 esce il nuovo EP “Su Rami Di Diamante”, distribuito e promosso da (R)esisto. Le atmosfere cupe e oscure lasciano il posto così alla freschezza di brani introspettivi e psichedelici, grazie anche all’ingresso nel gruppo di Cristina Tirella (già anche lei attiva precedentemente nei Tic Tac Bianconiglio).

Nello stesso anno entra a far parte della band, Francesco Lauro Geruso, nel ruolo di batterista, e dopo due anni di lavoro, gli ISDV escono il 6 marzo 2020, con l’album “Fiori Recisi”, anticipato dal singolo “Il treno dei desideri’’.

Il disco è distribuito dalla label (R)esisto Distribuzione in collaborazione con I Dischi del Minollo.

Nell’ottobre del 2020, entra a far parte della band Marco Costaioli, già al lavoro con il gruppo bergamasco Progetto Zero, in sostituzione di Francesco Lauro Geruso.Nell’estate 2021 il gruppo entra in studio, al Natural Head Quarter di Manuele Fusaroli a Ferrara, con le sapienti mani di Michele Guberti, per registrare il nuovo album. Nel frattempo, il gruppo continua a suonare chiudendo date in locali storici del Nord Italia, tra cui il Bloom.“Alba Varden” è il nuovo singolo della band, disponibile dal 01 aprile 2022, su tutte le piattaforme digitali e dal 06 aprile in rotazione radio e video, distribuito da (R)esisto.

ISDV sono:

Greco Armando (chitarra)

Cristina Tirella (basso e voce)

Marco Costaioli (batteria)

Crediti

Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio

Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e Il Silenzio Delle Vergini

Riprese video/Photo director: Ilaria Passiatore e Michele Guberti (Natural Produzioni Video)

Montaggio video/Post produzione: Ilaria Passiatore (Natural Produzioni Video)

Ufficio stampa: (R)esisto / I Dischi Del Minollo

Distribuzione: (R)esisto