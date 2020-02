Aggiornamento Coronavirus in Italia – Update 26 febbraio ore 12: bilancio 12 morti, 374 persone contagiate in 9 regioni

Coronavirus Italia Update 26 febbraio 2020 – Aggiornamento delle ore 12.00

Cresce ancora il numero dei contagiati da corona virus rispetto all’ultimo bilancio di ieri. I morti sono 12 (+2), i contagiati 374 (+52) in particolare in Lombardia dove si passa da 240 a 258 persone colpite dal virus.

Ventotto contagiati in più anche in Veneto mentre la crescita in Emilia Romagna è più contenuta (+4).

Un contagiato in più in Liguria dove si registrano 2 casi e per la prima volta anche una persona affetta da Corona virus nelle Marche, bilancio che fa salire il numero delle regioni interessate dal nuovo virus da 8 a 9 oltre la provincia autonoma di Bolzano.

“Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento risultano contagiate 374 persone in 9 regioni e in una Provincia autonoma.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 258, 71 in Veneto, 30 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria, uno nella Provincia autonoma di Bolzano ed uno nelle Marche. I pazienti ricoverati con sintomi sono 116, 36 sono in terapia intensiva, mentre 209 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona è guarita, mentre 12 sono decedute. “

E’ quanto si legge nel comunicato stampa della Protezione Civile che fa il punto sulla situazione dei contagi di coronavirus in Italia alle ore 18 del 25 febbraio 2020.