A caccia di animali (e premi) con Ace Ventura

Iconico film degli anni Novanta, Ace Ventura ha prestato il volto del suo personaggio, interpretato da Jim Carrey, a una slot machine online pubblicata nel 2017, presente in tanti casinò in rete e in grado di attrarre per le tante modalità di possibile vincita e i numerosi bonus che si attivano sui rulli.

Dalla commedia al dramma

Jim Carrey è uno di quegli attori che nel tempo ha saputo imporsi nell’immaginario collettivo, facendosi conoscere e apprezzare dai seguaci più accaniti della Settima Arte ma anche da chi il cinema lo segue in modo saltuario, limitandosi a pellicole di ampio respiro commerciale. La sua fama, agli occhi di molti spettatori, resta perlopiù legata a opere di stampo comico, nelle quali l’attore ha imposto la sua straordinaria mimica facciale, la sua fisicità, la sua capacità di compiere le azioni più folli e disparate.

In un certo senso le imprese deliranti di Carrey, in film come Ace Ventura, The Mask e Bugiardo bugiardo, si sono rivelate un’arma a doppio taglio, poiché se è vero che gli hanno regalato enorme successo, è altrettanto vero che lo hanno relegato per tanti utenti in un’eterna posizione di attore unicamente farsesco. La realtà è però molto più composita, e Carrey ha dimostrato di possedere doti non comuni anche sul versante serio, drammatico, sfornando interpretazioni eccezionali in lavori di grande livello come The Truman Show di Peter Weir, Man on the Moon di Milos Forman (per il quale avrebbe senza dubbio meritato il premio Oscar), Eternal Sunshine of the Spotless Mind di Michel Gondry e The Majestic di Frank Darabont.

In ogni caso è evidente come il volto di Carrey resti legato anche (o soprattutto) a pellicole topiche come il sopracitato Ace Ventura: Pet Detective(1994), film che ne ha visto esplodere la notorietà. Proprio su questo racconto, incentrato su un bizzarro investigatore specializzato nel recupero di animali perduti o rapiti, si basa l’omonima slot machine realizzata da Playtech, fornita dal 2017 e oggi disponibile per chi desidera gioca al casinò in Italia da dispositivo fisso o mobile in diverse piattaforme con regolare licenza ADM.

Smorfie, bonus e modificatori

Le buffe facce di Carrey, le sue irresistibili espressioni e i suoi colorati outfit accompagnano una slot caratterizzata da cinque rulli, ben 243 possibili combinazioni di vincita e RTP (percentuale teorica di ritorno al giocatore) al 96.18%. Sono presenti il simbolo Wild (jolly) e il simbolo Scatter: quest’ultimo, se compare allo stesso tempo sul primo, terzo e quinto rullo, attiva dei giri gratuiti, durante i quali entrano in gioco modificatori che comportano ulteriori vantaggi, come l’ampliamento delle potenzialità di vincita, l’aggiunta di un ulteriore moltiplicatore di vincita e l’assommarsi di altre partite gratuite.

Per giocare alla slot online su Betfair è possibile provare la modalità demo, anche senza un conto di gioco attivato, oppure puntare soldi veri. Ulteriori opzioni sono rappresentate dalla funzionalità Turbo, per attivare o disattivare suoni e animazioni e aumentare la velocità di giocata, e dall’Autoplay, per far girare i rulli in automatico un determinato numero di volte.