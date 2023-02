Programmi TV stasera lunedì 20 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di stasera lunedì 20 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E3 Miniserie TV thriller con Elena Sofia Ricci

Marini aiuta Teresa: insieme si dirigono a scuola. L’uomo dal tabarro vede una vettura che quasi investe una signora; lo stesso ferma e colpisce l’auto. Teresa e Marini assistono alla scena.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E4

Knauss va via in ambulanza; gli amici riconoscono l’aggressore. David descrive l’uomo a Teresa: il papà di Lucia viene fermato. Intanto, allo stavolo, i bambini fanno un’orribile scoperta.

23.30 – ATTUALITA’ Storie di sera – Conduce Eleonora Daniele

La seconda serata di Rai 1 ritornerà su alcuni dei casi trattati a “Storie italiane” per i quali emergono elementi di novità nelle indagini.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW- Stasera tutto è possibile – comedy show condotto da Stefano De Martino con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Presadiretta Costruttori di pace. Conduce Riccardo Iacona

A pochi giorni dal primo anniversario della guerra in Ucraina, PresaDiretta torna sul conflitto che sconvolge l’Europa e su chi nonostante tutto, lavora per costruire la pace.

23.15 – INTERVISTE – La scelta – Ezio Mauro intervista La scelta del Presidente Allende

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.45 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:19 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine –

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden Un pianeta da salvare – conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21.30 FILM Attacco al potere – Olympus Has Fallen – Azione, Thriller 2013 con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Radha Mitchell, Ashley Judd, Dylan McDermott, Cole Hauser, Angela Bassett, Han Soto, Robert Forster, Rick Yune, Arden Cho, Tory Kittles, Sean O’Bryan, Amber Dawn Landrum

Un ex-agente dei Servizi Segreti diventa suo malgrado l’ultima speranza dell’America quando la Casa Bianca viene attaccata da terroristi che prendono in ostaggio il Presidente appena insediato. Il film prende spunto dai reali rapporti di tensione politica che sono in essere tra Stati Uniti e Corea sul tema della sperimentazione nucleare.

23.45 SHOW Cucine da Incubo Italia – Lo chef Antonino Cannavacciuolo è Ai tre scalini – Roma

NOVE (9)

21.25 LIFESTYLE PRIMA TV Little Big Italy – Vienna Nuova stagione condotta come sempre da Francesco Panella

23.10 LIFESTYLE Little Big Italy – Marrakech Medina conduce Francesco Panella

VENTI (20)

21.14 FILM Terminator 2: Il giorno del giudizio – [Fantascienza] – Secondo capitolo della saga e vincitore di 4 premi Oscar. Sarah e suo figlio sono minacciati da un nuovo Terminator, ma qualcuno accorre in loro aiuto. Regia di J. Cameron

00.01 FILM Dredd – Il giudice dell’Apocalisse – [Azione 2012] In un futuro post-apocalittico gli unici che tentano di far rispettare le leggi sono i “Giudici”. Ma una spietata trafficante vuole il potere sulla citta’. Regia di P. Travis

RAI 4 (21)

21.22 FILM Foxtrot Six – sci-fi, azione 2019 con Oka Antara, Verdi Solaiman, Chicco Jerikho

In un futuro devastato dalla siccità, l’Indonesia è una delle poche potenze economiche, ma quando il governo viene rovesciato da un movimento cospirazionista, un gruppo di ex marine è chiamato a intervenire.

23.20 FILM Primal – azione 2019 diretto da Nick Powell con Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand.

IRIS (22)

21.11 FILM PRIMA TV Disturbing the Peace – PrimaTv -[Azione] – Per il ciclo: BORN IN THE USA. Guy Pearce veste i panni di uno sceriffo che dovra’ fare di tutto per opporsi a una banda di malviventi, che invade la sua tranquilla comunita’ nel Texas

22.50 FILM 42 -[Biografico] – Per il ciclo: BORN IN THE USA. Biopic sulla leggenda del baseball Jackie Robinson, il primo giocatore afroamericano nella Major League. Con Harrison Ford e Chadwick Boseman

RAI 5 (23)

21.16 FILM Lazzaro Felice Drammatico 2018 di Alice Rohrwacher con Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Alba Rohrwacher

Italia, terzo millennio. L’amicizia fra il giovane e ingenuo Lazzaro e il coetaneo Tancredi si svolge nel mondo arcaico di una famiglia di mezzadri e supera difficoltà e inganni. Premio speciale miglior sceneggiatura a Cannes 2018.

23.03 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – L’altro 900: Mario Tobino

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il cacciatore di indiani – Western 1955 con Kirk Douglas, Elisha Cook jr., Walter Matthau, Lon Chaney jr., Elsa Martinelli

Dopo che alcuni cercatori d’oro uccidono il fratello di Nuvola Rossa, i Sioux scendono di nuovo sul sentiero di guerra, minacciando le città e gli accampamenti bianchi. Lo scout Johnny Hawks cattura i bianchi veri responsabili della rivolta indiana, e li consegna al capo Nuvola Rossa. La pace potrà tornare tra i bianchi e gli indiani.

22.47 FILM Desperado – Azione 1995 con Antonio Banderas, Cheech Marin, Steve Buscemi, Mark Dalton, Salma Hayek, Quentin Tarantino, Joaquim De Almeida

El Mariachi, ex musicista disilluso che non può più suonare la chitarra, vive come un giustiziere per vendicarsi dei narcotrafficanti messicani al cui soldo lavoravano gli uomini che hanno ucciso la sua donna e sparato alla sua mano sinistra. Aiutato dal suo unico amico Buscemi e non potendo più suonare, usa la custodia della sua chitarra per nascondere le armi. Il mito del Mariachi assassino lo precede al suo arrivo nella città del crudele boss Bucho, suo ultimo obiettivo. Ferito in un epico scontro a fuoco, el Mariachi si rifugia nel bar-libreria della bella Carolina, che lo cura e lo nasconde.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in Algarve – Commedia 2019 con Bea Brocks, Giovanni Funiati, Caroline Junghanns

Juli è una biologa marina: per sfuggire ad una delusione amorosa e lavorativa raggiunge la sua amica Natalie nel lodge che ha aperto in Algarve. Lì conosce Miguel e dovrà imparare ad ascoltare se stessa e i propri desideri.

23.00 ATTUALITA’ Belve – Floriana Secondi

CIELO (26)

21.15 FILM The Illusionist – L’illusionista – film del 2006 diretto da Neil Burger con Edward Norton, Jessica Biel e Paul Giamatti.

La Vienna dei primi del ‘900 ospita un melodramma che si snoda tra trucchi e giochi di prestigio. L’amore ostacolato tra Edward Norton e la duchessa Jessica Biel costringe l’uomo all’esilio forzato.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Beethoven – [Commedia 1992] – Primo capitolo della fortunatissima saga. Beethoven, un cucciolo di San Bernardo, stravolge la vita di una famiglia combinando un sacco di guai. Regia di B. Levant

22.45 FILM Un ponte per Terabithia – [Fantastico/Favolistico] – La straordinaria avventura di Jess e Leslie, due ragazzini che con la loro immaginazione si catapultano in una realta’ immaginaria: la magica terra di Terabithia.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S11 E39 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S11 E40 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:24 FILM Storia di una ladra di libri – [Drammatico] – Liesel vive con i genitori adottivi in un quartiere operaio in Germania. Testimone del nazismo, la ragazzina trova conforto nei libri che ruba per imparare a leggere.

23:52 SHOW Uomini e donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti vicino l’occhio

Elaine definisce ‘terzo seno’ la sua escrescenza. La cisti di Jessica è troppo vicina a un occhio e potrebbe essere pericolosa. La dottoressa Lee deve rimuoverla.

22:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Iguane

La dottoressa Lee affronta le strane escrescenze sulla testa di Madison. Chanel ha delle cisti dolorose con perdite maleodoranti.

23:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il lipoma

Per anni Melissa ha coperto il suo lipoma con un maglione a collo alto. La paura di Tyler per il cancro ha impedito di diagnosticare le protuberanze sulla testa e Tahj è coperto di bolle.

CINE34 (34)

21:05 FILM Il cosmo sul comò– [Commedia] – Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo in un’esilarante commedia suddivisa in quattro episodi, in cui e’ facile riconoscersi nei comportamenti e nelle relazioni. Regia di M. Cesena;

22:51 FILM Non c’è 2 senza te – [Commedia] – La relazione tra Moreno e Alfonso e’ da anni felice e stabile. La loro allegra esistenza verra’ pero’ messa a soqquadro dall’arrivo di Niccolo’, il nipote di Alfonso.

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ È l’ora della verità – Su Byoblu il nuovo programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu.

23:00 ATTUALITA’ Orsobruno – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno”, striscia quotidiana di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

23:30 ATTUALITA’ La salute che viene – Come ridurre i danni da iper consumo di farmaci con la medicina integrata – Massimo Fioranelli – “La salute che viene” è lo spazio divulgativo che aiuta a decifrare nuovi rischi e nuove opportunità di scienza e medicina. Davide Gianluca Porro intervista medici, scienziati ed esperti del settore.