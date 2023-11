TEATRO PALERMO / TORNA “LA BUONA NOVELLA” DI FABRIZIO DE ANDRE’ IN DIALETTO SICILIANO

Condividi

SPETTACOLI MERCOLEDI’ 8 E GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE 2023 AL TEATRO JOLLY DI PALERMO

IN CANTIERE UNA NUOVA PUBBLICAZIONE IN VINILE E UN DOCUFILM

Palermo, 3 novembre 2023

Dopo il grande successo di pubblico e critica al Teatro antico di Segesta, torna a grande richiesta dal vivo “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè in siciliano. L’opera, adattamento di Francesco Giunto dall’opera originale del cantautore genovese, torna con una doppia rappresentazione mercoledì 8 (alle ore 21) e giovedì 9 novembre (alle ore 18.30), al Teatro Jolly di Palermo.

Nata come “esposizione per quattro voci femminili e pianoforte”, l’opera, nella sua nuova veste, dovuta ad arrangiamento e direzione del giovane Maestro Alberto Laruccia, con la produzione artistica di Edoardo De Angelis, ha conquistato il sold out di Segesta con la vibrante performance di cinque voci, pianoforte, violoncello, glockenspiel e due percussioni: organico totalmente al femminile, se si esclude la presenza sul palco del direttore Alberto Laruccia. Questa versione in concerto torna al Teatro Jolly di Palermo per le riprese audio necessarie alla realizzazione di una pubblicazione discografica dal vivo di alta qualità. La tecnologia audio del Jolly, e la collaborazione dei tecnici residenti del Teatro, permettono infatti di eseguire registrazioni di pari livello a quelle eseguite in sala d’incisione.

Le sessioni di prova, il backstage, le due repliche saranno riprese anche in video, in alta definizione per la produzione di un docufilm, che racconti nei dettagli lo spettacolo, e raccolga testimonianze di rilievo con interviste e commenti, tra cui quelli della Fondazione Fabrizio De André Onlus e della stessa Dori Ghezzi. Le due serate saranno naturalmente aperte al pubblico, come eventi straordinari, per far sì che le esecuzioni risultino calde e palpitanti, come in un vero e proprio concerto. I due eventi avranno luogo nei giorni 8 e 9 novembre, rispettivamente alle ore 21 e alle ore 18:30. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere via WhatsApp al 320 615 8126, via email a info@musicadelsud.it e presso il botteghino del Teatro Jolly.