“No Safe Place” il singolo dell’artista francese The Memory Of Snow

THE MEMORY OF SNOW “No Safe Place”

Su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio ascolto: https://bfan.link/no-safe-place

Esce il 03 novembre 2023, pubblicato da Alka Record Label, l’artista francese The Memory Of Snow, con il primo singolo “No Safe Place”, che anticipa l’uscita dell’album “Home Is Where The Heart Aches” in versione Deluxe per il mercato italiano. L’album, che raccoglie 13 tracce, di cui 2 bonus e la cover di Peter Gabriel “Don’t Break This Rhythm”, sarà disponibile dal 17 novembre 2023 su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

“No Safe Place” affascina immediatamente al primo ascolto con un sound accattivante. Basata su un dolce fraseggio di chitarra e una composizione elettronica synth-pop, la canzone tratta argomenti angoscianti sui nostri tempi difficili, la paura di un futuro incerto e l’urgente bisogno di amore.

The Memory Of Snow è il progetto musicale nato dall’artista francese Albin Wagener nel 2022. Con una predilezione per la sperimentazione, Albin intreccia i toni malinconici della new wave con il fascino etereo del dream-pop, inserendo elementi blues soul o post punk per una svolta inaspettata. The Memory Of Snow nei testi tratta temi che parlano d’amore e delle relazioni sentimentali, e dell’angoscia dei nostri tempi difficili. Un artista visionario che fonde con facilità il sound vintage e il moderno.

