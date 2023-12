Programmi TV stasera martedì 12 dicembre 2023 in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 12 dicembre 2023 in prima serata sui principali canali televisivi del digitale terrestre e del satellite.

RaiUno

20:00 INFORMAZIONE TG1

20:30 PROGRAMMA TV Cinque Minuti

20:35 GIOCO A QUIZ Affari tuoi

21:30 SERIE TV 2023 Un professore 2-Settima puntata: Freud, I Padri

22:30 SERIE TV 2023 Un professore 2-Ottava puntata: Kirkegaard, che ci faccio qui?

23:35 PROGRAMMA TV Porta a Porta

23:55 INFORMAZIONE TG1 Sera

RaiDue

20:30 INFORMAZIONE TG2 – 20.30

21:00 PROGRAMMA TV TG2 Post

21:20 FILM 2019 Burraco Fatale

23:00 RUBRICA Gli occhi del musicista

RaiTre

20:00 VARIETA’ Blob

20:20 RUBRICA Nuovi Eroi

20:40 PROGRAMMA TV Il Cavallo e la Torre

20:50 PROGRAMMA TV Un posto al sole

21:20 PROGRAMMA TV Avanti popolo

Retequattro

20:30 PROGRAMMA TV Stasera Italia

21:25 PROGRAMMA TV È sempre Cartabianca

Canale 5

20:00 INFORMAZIONE TG5 – Meteo

20:30 PROGRAMMA TV Striscina la Notizina

21:00 SPORT UEFA Champions League 2023/2024-Inter – Real Sociedad (6a g.)

23:00 SPORT Champions Live

Italia 1

20:30 SERIE TV 2003 N.C.I.S.-Intoccabile

21:20 VARIETA’ Le Iene 2023

La7

20:00 INFORMAZIONE TG La7

20:35 PROGRAMMA TV Otto e mezzo

21:15 PROGRAMMA TV Di Martedì

Rai 4

20:35 SERIE TV 2005 Criminal Minds-Distintivo e pistola

21:20 FILM 2015 Suburra

23:45 DOCUMENTARIO Wonderland

Rai 5

20:20 DOCUMENTARIO Prossima fermata Asia

21:15 FILM 2014 Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà

23:00 DOCUMENTARIO Rock Legends

23:25 DOCUMENTARIO Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

Rai Premium

21:20 SERIE TV 2019 I Wildenstein-Tempo di verità

23:00 FILM 2016 Un amore sul ghiaccio

Rai Movie

21:10 FILM 2019 Alita – Angelo della battaglia

23:15 FILM 1990 Robocop 2

La7 D

20:00 RUBRICA La cucina di Sonia

20:30 GIOCO A QUIZ Lingo – Parole in gioco

21:30 SERIE TV 2013 Padre Brown-La piuma scarlatta

22:25 SERIE TV 2013 Padre Brown-Il manuale dei lepidotteri

23:20 SERIE TV 2013 Padre Brown-Il segreto dell’alchimista

Cielo

20:00 REAL TV Affari al buio

20:15 REAL TV Affari di famiglia

21:15 FILM 2017 Zona ostile

23:10 FILM 2009 Grosse bugie

Discovery Real Time

20:30 REAL TV Casa a prima vista

21:30 REAL TV Primo appuntamento

Iris

20:05 SERIE TV 1993 Walker Texas Ranger-Test mortale

21:00 FILM 1956 L’ultima caccia

23:20 FILM 1959 Un dollaro d’onore

Raisport HD

20:10 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Arosa. Skicross

21:10 SPORT ISU Grand Prix Finals 2023-Gala (da Pechino)

23:00 SPORT Sportabilia

23:30 SPORT TG Sport Notte

23:50 SPORT National Billiard Challenge 2023-St. Vincent – 2a prova

La5

21:10 REAL TV Grande Fratello 2023

Tv 2000

20:00 EVENTO Rosario

20:30 INFORMAZIONE TG 2000 – Meteo

20:55 FILM 1961 Giulietta e Romanoff

22:40 CULTURA Retroscena

23:20 RELIGIONE La compieta preghiera della sera

23:40 EVENTO Rosario

Boing

20:15 CARTONI ANIMATI 2018 Craig

21:50 CARTONI ANIMATI 2005 Doraemon

23:00 CARTONI ANIMATI Dragon Ball Super

Rai YoYo

20:00 CARTONI ANIMATI 2011 Minnie’s Bow Toons

20:05 SERIE TV 2023 Star Wars: Young Jedi Adventures

20:25 CARTONI ANIMATI 2021 I Puffi

20:50 FILM 2009 Gruffalo

21:15 CARTONI ANIMATI Topo Tip

21:45 CARTONI ANIMATI 2022 Odo

22:10 CARTONI ANIMATI Shaun vita da pecora

22:30 CARTONI ANIMATI Pocoyo

22:45 RAGAZZI Tutti a nanna con YoYo

23:10 CARTONI ANIMATI 2011 Brave Bunnies

23:35 CARTONI ANIMATI 2018 Lupo

23:55 CARTONI ANIMATI Barbapapà In famiglia!

Rai Gulp

20:00 CARTONI ANIMATI 2021 Tara Duncan

20:15 CARTONI ANIMATI 2021 Il mondo di Karma

20:40 SERIE TV 2020 Malory Towers

21:05 Il Collegio 4

23:20 SITCOM 2018 Penny on M.A.R.S.

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello Live

QVC

20:00 PROGRAMMA TV Easy’n Rose, Le comode scarpe in pelle

21:00 PROGRAMMA TV Buonasera bellezza!

23:00 PROGRAMMA TV Magniflex, per chi ama dormire

23:59 PROGRAMMA TV Nina Leonard, lo stile Newyorkese

Sky Uno

20:00 REAL TV Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 REAL TV Masterchef Usa

23:00 SHOW Un tranquillo weekend da MasterChef

23:35 RUBRICA Stanga in the Sky

23:45 PROGRAMMA TV X Factor 2023

Nickelodeon

20:00 SERIE TV 2022 I misteri di Rock Island-Appuntamento con Atlantide

20:25 SERIE TV 2022 I misteri di Rock Island-Il mistero del mistero dimenticato

20:45 CARTONI ANIMATI 2015 Alvinnn!!! E i Chipmunks

21:30 TALK SHOW Crashletes

22:00 EVENTO Kids’ Choice Awards 2023

23:15 CARTONI ANIMATI 2018 44 gatti

Eurosport 2

20:04 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Arosa. Ski Cross M/F

21:15 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Hochfilzen. Staffetta M

22:00 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Hochfilzen. Staffetta F

23:00 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Val d’Isère. Slalom Gigante M (1a manche)

23:30 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Val d’Isère. Slalom Gigante M (2a manche)

Boomerang

20:55 CARTONI ANIMATI 2022 Batwheels

21:55 CARTONI ANIMATI 2020 MeteoHeroes

Sky Cinema Family

21:00 FILM 2019 10 giorni senza mamma

22:40 FILM 1996 Matilda sei mitica

The History Channel

20:10 DOCUMENTARIO La strage di Piazza Fontana

21:50 REAL TV Affari di famiglia

22:45 REAL TV Affari al buio

23:40 REAL TV Affari di famiglia

Sky Cinema Comedy

21:00 FILM 2013 Ci vediamo domani

22:55 FILM 2018 Io c’è

Comedy Central

20:00 SHOW Most Ridiculous

21:00 SHOW The Roast Of Life In Italy

22:00 SERIE TV 2003 Reno 911

22:30 SERIE TV 2011 Workaholics

23:00 CARTONI ANIMATI South Park

23:30 SHOW Most Ridiculous

Cartoon Network

20:00 CARTONI ANIMATI 2020 Ivandoe

20:49 CARTONI ANIMATI 2023 Ninjago: La rivolta dei Draghi

21:15 CARTONI ANIMATI 2013 Teen Titans Go!

22:10 CARTONI ANIMATI 2010 Lo straordinario mondo di Gumball

23:00 CARTONI ANIMATI 2020 MeteoHeroes

Discovery Channel

20:00 DOCUMENTARIO La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

20:00 DOCUMENTARIO Metal Detective

21:00 DOCUMENTARIO Chi cerca trova: super restauri

21:55 REAL TV Chi cerca trova

23:45 DOCUMENTARIO Avventure impossibili con Josh Gates

Italia 7 Gold

20:00 RUBRICA Casalotto

20:45 SPORT Diretta Stadio – Speciale Champions League

23:30 FILM 1998 Il Legionario – Fuga dall’inferno

Eurosport

20:00 SPORT Home Nations Series 2023-Scottish Open (Secondo turno)

Sky Sport 24

20:00 SPORT Champions League Show

21:00 SPORT Sport 24 Today

23:00 SPORT Champions League Show

Rai Storia

20:05 DOCUMENTARIO Il giorno e la storia

20:25 DOCUMENTARIO SetTANTArai

20:30 DOCUMENTARIO Passato e Presente

21:10 DOCUMENTARIO 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità

22:05 DOCUMENTARIO Automobile, storia di una passione

23:05 DOCUMENTARIO Il segno delle donne

Italia 2

20:20 SITCOM 2010 Mike & Molly

21:25 CARTONI ANIMATI One Piece

22:15 CARTONI ANIMATI Naruto Shippuden

23:50 SERIE TV 2010 Shameless-Noi pochi fortunati noi banda di Gallagher

Antenna 3

20:00 RUBRICA Happy Hour

20:15 INFORMAZIONE A3 TG

20:30 PROGRAMMA TV Lombardia nera – Prima Serata

22:30 RUBRICA Senza sconti

23:30 RUBRICA Robe da pazzi

Telelombardia

20:00 SPORT Qui Studio A Voi Stadio

Cartoonito

20:00 CARTONI ANIMATI 2021 La casa delle Bambole di Gabby

20:55 CARTONI ANIMATI 2016 Simone

21:20 CARTONI ANIMATI 2022 Batwheels

21:50 CARTONI ANIMATI 2014 Hey Duggee

22:15 CARTONI ANIMATI 2021 Il trenino Thomas – Grandi Avventure Insieme

22:30 CARTONI ANIMATI Blu’s Clues

23:25 CARTONI ANIMATI 1985 Sam il Pompiere

DMAX

21:25

REAL TV Nudi e crudi

23:15 SPORT WWE Smackdown

Sky Atlantic

20:25 SERIE TV 2014 Chicago P.D.-Nero o blu

21:15 SERIE TV 2023 Cobra: Rebellion-Terza puntata

22:05 SERIE TV 2023 Cobra: Rebellion-Quarta puntata

22:45 SERIE TV 2023 Fargo 5-Insolubilia

23:15 SERIE TV 2023 Fargo 5-La Tigre

23:40 SERIE TV 2023 Cobra: Rebellion-Terza puntata

Class TV Moda

20:50 INFORMAZIONE Fashion News

21:50 RUBRICA Front Row

Top Crime

20:15 SERIE TV 2008 The Mentalist-Guance rosse

21:10 SERIE TV 2020 FBI: Most Wanted-Incel

22:05 SERIE TV 2020 FBI: Most Wanted-Per un pugno di semi

23:00 SERIE TV 2000 C.S.I.-Toro

23:50 SERIE TV 2000 C.S.I.-La Divina Commedia di Grissom

Odeon

21:00 RUBRICA A Qualcuno Piace Classico

21:30 SPORT Motorbike Lesson

22:00 MUSICA Il Meglio Del Festival

23:00 SPORT Supercars

Tv8

20:15 GIOCO A QUIZ 100% Italia

21:30 FILM 2022 Un corgi sotto l’albero

23:15 FILM 2022 Un principe sotto copertura

Nove TV

20:00 REAL TV Little Big Italy

21:25 FILM 2002 Via dall’incubo

23:45 DOCUMENTARIO, FILM 2013 Michael Jackson – L’uomo allo specchio