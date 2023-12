Banche sotto Accusa: Tassi Troppo Alti, Aziende in Ritirata dall’Indebitamento

Condividi

Unimpresa Solleva la Voce contro gli Oneri Finanziari Elevati

In una dura presa di posizione, Giuseppe Spadafora, vicepresidente di Unimpresa, critica aspramente i tassi d’interesse praticati dalle banche italiane, definendoli “ancora troppo alti”. La Banca d’Italia ha recentemente certificato questa realtà, evidenziando che i costi dei finanziamenti risultano eccessivi, in particolare per le aziende di dimensioni minori.

L’effetto diretto di questi tassi elevati è una rinuncia da parte delle imprese a indebitarsi, innescando una spirale negativa. Le aziende, specialmente le PMI, preferiscono evitare l’indebitamento, causando una diminuzione della liquidità disponibile. Questo impatta negativamente sugli investimenti necessari per la crescita, così come sulla gestione dei pagamenti dei fornitori e dei dipendenti.

Giuseppe Spadafora sottolinea che questa situazione danneggia l’economia del Paese e ostacola la crescita del prodotto interno lordo (PIL). “Nel dibattito pubblico, nelle ultime settimane si è fatto sempre più spazio per la possibilità di una riduzione del costo del denaro da parte della Bce”, afferma Spadafora. “Le banche continuano a sostenere che il problema sia da ricondurre a un calo della domanda di credito da parte della loro clientela, ma i dati statistici raccontano tutta un’altra verità.”

Il vicepresidente di Unimpresa accusa le istituzioni bancarie di perseguire il profitto a scapito delle esigenze dell’economia reale. Con i dati sugli utili del settore bancario che potrebbero superare quota 40 miliardi di euro nel 2023, Spadafora sottolinea l’urgente necessità di tagliare i tassi per sostenere la crescita economica del Paese. La speranza è che le banche ascoltino questi appelli e agiscano con il buon senso necessario per rilanciare l’economia.