Musica. Intervista al cantautore Fabio Martorana

Oggi sulle pagine di Italia News incontriamo il cantautore Fabio Martorana che ha recentemente pubblicato “Un senso che non vorrei”, un brano in cui prende vita la contrapposizione tra ciò che si prova quando finisce un rapporto e i bei ricordi indelebili che inevitabilmente affiorano dentro ognuno di noi facendoci provare emozioni uniche.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Avevo 10 anni e già suonavo la chitarra, a 13 facevo parte di un gruppo dove suonavamo le cover dei Nirvana, nella mia città in Sicilia. Poi, per necessità legate al percorso di studi che ho deciso di intraprendere, mi sono dovuto trasferire. Nel 2021 con la nascita del mio primo film “Oltre le nostre vite”, ho avuto la necessità di creare una colonna sonora. Da lì è nata “Anima Bianca” e non ho mai smesso di scrivere musica.

Come potremmo definire il tuo genere?

Il mio genere è un mix, ma comunque molto originale e personale. mi piace sperimentare nuovi suoni e melodie e fonderli.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Sicuramente il messaggio che voglio lanciare con la mia musica, è un messaggio positivo. Tendo sempre a raccontare la quotidianità nella sua completezza rendendo le cose meno piacevoli della vita parte fondamentale per crescere e migliorare. La musica serve per potersi esprimere e per comunicare agli altri, cose che normalmente non riusciremo a dire. Spero di portare con la mia musica serenità e spensieratezza alle persone che mi ascoltano.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Il mio nuovo singolo, “Un senso che non vorrei”, nasce dalla voglia di esprimere due concetti contrastanti: il bello dell’amore e la fine di una storia. In particolar modo ho cercato di descrivere le belle emozioni che proviamo mentre viviamo una storia d’amore in contrasto alle sensazioni che invece proviamo nel ricordo di questa, quando finisce. Le immagini del ricordo ci colpiscono sempre profondamente, più della relazione stessa.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Posso annunciarvi che a breve e precisamente a Gennaio uscirà il mio quinto singolo. Questo brano mi colpisce profondamente in quanto è stato scritto in ricordo di mio fratello Antonio.