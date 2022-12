LAMBORGHINI – THE MAN BEHIND THE LEGEND VINCE IL PREMIO BEST PRODUCTION OF THE YEAR ALL’ ITALIAN CONTEMPORARY FILM FESTIVAL 

Condividi

Roma, 19 dicembre 2022 – LAMBORGHINI – The man behind the legend si aggiudica il premio “Best Production of the Year” all’ICFF – l’Italian Contemporary Film Festival, il più importante festival del Cinema Italiano in Canada che, con oltre cinquantamila visitatori ogni anno, esplora i diversi aspetti della cultura cinematografica internazionale.

Il premio, conferito a LAMBORGHINI – The man behind the legend “per la sua visione unica dell’uomo e del genio creativo dietro uno dei marchi più famosi al mondo”, certifica il successo e la qualità del lungometraggio diretto dal Premio Oscar® Bobby Moresco. “Il film – prosegue l’ICFF – “cattura perfettamente l’essenza dell’eccellenza italiana attraverso una fotografia dinamica e una recitazione di classe con Frank Grillo e Mira Sorvino, anch’essi premiati con l’ICFF Special Achievement Award, ed è un eccellente esempio di collaborazione italo-nordamericana nel cinema.”

“Siamo veramente orgogliosi di ricevere questo premio che testimonia la qualità del progetto e lavoro fatto su questo film. – Ha commentato Andrea Iervolino, CEO di ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment – “ . Raccontare storie italiane all’estero coinvolgendo un cast di altissimo livello è l’obiettivo di ILBE, ed è sempre una gioia vedere la conferma delle proprie scommesse.”

Incentrato sulla vita di Ferruccio Lamborghini, storico fondatore dell’omonima casa automobilistica, LAMBORGHINI – The man behind the legend è prodotto da Lambo Film, in esecutiva di ILBE e Notorious Picture con la collaborazione di Prime Video, ed è il più visto su Apple TV US. Scritto e diretto dal Premio Oscar® Bobby Moresco, il lungometraggio vede la partecipazione di Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (Premio Oscar per La dea dell’amore), Gabriel Byrne (Golden Globe per In Treatment) e Hannah Van Der Westhuy (Fate – The Winx). Sarà disponibile per il pubblico italiano su Prime Video a inizio 2023.