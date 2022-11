Il Natale è solidale con CESVI: per aiutare i bambini che vivono in contesti di povertà e violenza

Condividi

La matita per far nascere un abete rosso, la borraccia, le candele e i cosmetici biologici a sostegno delle Case del Sorriso.

Bergamo, novembre 2022. Per i bambini che vivono nei Paesi più poveri del mondo, ma anche nelle periferie degradate di alcune grandi città in Italia, il Natale non rappresenta un momento di spensieratezza. Fondazione CESVI, organizzazione umanitaria impegnata da circa 40 anni nella protezione dell’infanzia in contesti di povertà (economica, culturale e sociale) e di emergenza, propone per questo Natale diverse idee regalo che chiunque può scegliere per contribuire a donare a questi bambini l’opportunità di crescere al riparo dalla violenza e dai pericoli che contraddistinguono i difficili contesti in cui vivono.

Le donazioni raccolte grazie ai regali solidali sosterranno il programma internazionale di protezione per l’infanzia di CESVI, finalizzato all’accoglienza nelle “Case del Sorriso”, luoghi di protezione per i minori in condizioni di vulnerabilità. All’estero il programma si rivolge principalmente a orfani, bambini di strada, minori in stato di abbandono, donne e bambini vittime di violenza e sfruttamento. In Italia (Milano, Bari, Napoli e Siracusa) i beneficiari delle Case del Sorriso sono vittime di trascuratezza affettiva/materiale e maltrattamento provenienti da contesti urbani periferici caratterizzati da povertà economica, educativa e culturale.

Sono numerose le novità proposte quest’anno da CESVI con varie fasce di donazione tra cui scegliere il regalo solidale più adatto per amici e parenti.

In catalogo i prodotti di bellezza biologici e rispettosi dell’ambiente realizzati in collaborazione con la cooperativa sociale Terra Fertile: il cofanetto contenente bagnodoccia e crema mani al profumo di arancia e neroli, e il bagnodoccia disponibile nelle tre diverse profumazioni mirtillo, rosa e incenso, arancia e neroli.

Dalla collaborazione con Pernici, storica cereria bergamasca, nascono le candele al profumo “Vanilla&Cardamon” o “Amber&Wood”, realizzate appositamente per CESVI con un elegante vasetto in vetro di colore arancione.

Gli amanti dell’ambiente non possono perdere l’occasione di regalare la “Sprout Christmas Tree”, matita con i semi di abete rosso. Quando la matita diventa troppo corta per essere utilizzata basta piantarla in giardino per far nascere una splendida pianta di abete rosso.

Infine, la pratica borraccia in alluminio, un regalo pensato per essere eco-sostenibile e comodo da portare con sé; disponibile in colore blu, argento e nell’esclusiva versione natalizia bordeaux.

“I bambini vittime di povertà, fame e trascuratezza e emotiva e materiale non sono solo un problema dell’Africa o di altri continenti, ma del mondo intero, anche dell’Italia: proprio per questo abbiamo inaugurato la prima Casa del Sorriso nel nostro Paese, a Bari, e stiamo lavorando per aprire altre Case nei prossimi mesi a Napoli, Siracusa e Milano. Scegliere i regali solidali di CESVI significa dare un contributo concreto e prezioso ai bambini costretti a vivere in contesti di disperazione e miseria e offrire loro la speranza di un futuro migliore” commenta Roberto Vignola, vice direttore generale di CESVI.