Milano: “Copriamo le persone più importanti della città”

Le statue di Leonardo, Manzoni e Cristina Trivulzio avvolte in coperte per sensibilizzare sulla homelessness

Milano, 14 febbraio 2024 – Un gesto simbolico per ricordare le persone senza dimora, spesso invisibili ai nostri occhi. Stamattina i cittadini milanesi si sono svegliati con tre statue iconiche della città – Leonardo da Vinci, Alessandro Manzoni e Cristina Trivulzio di Belgioioso – avvolte da grandi e calde coperte.

L’iniziativa, denominata “Copriamo le persone più importanti della città“, è ideata da Progetto Arca con il patrocinio del Comune di Milano. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sulla dura realtà di chi vive in strada, affrontando il freddo invernale e la solitudine ogni notte.

Ai piedi delle statue, un pannello raffigura una persona senza dimora (Saverio) con la scritta: “Saverio come Da Vinci stanotte ha dormito qui. Chi vive in strada ha bisogno di tutta la nostra attenzione. Copriamo le persone più importanti della città“.

L’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé ha commentato: “Vogliamo ricordare che ogni giorno tanti uomini e donne vivono in condizioni di marginalità e di esclusione sociale. Con questa iniziativa, affermiamo ‘io ti vedo!’ e facciamo conoscere il lavoro che, insieme a Progetto Arca e altre associazioni, svolgiamo per garantire ospitalità e reinclusione a chi chiede aiuto.“

Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, ha aggiunto: “Negli ultimi anni, le richieste di aiuto da parte delle persone senza dimora sono aumentate. I nostri volontari offrono sostegno alimentare, ascolto e informazioni sui servizi disponibili.“

Le statue rimarranno coperte per tutta la giornata e i volontari di Progetto Arca saranno presenti nelle tre piazze per distribuire materiale informativo e sensibilizzare i cittadini. È attivo 24 ore su 24 il numero 02-88447646 per segnalare la presenza di persone in difficoltà in strada.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “Stanotte ho sognato che mi aiutavi” di Progetto Arca e le coperte sono state donate da Fody Fabrics, startup innovativa che impiega persone svantaggiate.

Un messaggio forte e significativo che ci invita a non dimenticare le “persone invisibili” della nostra città e ad attivarci per aiutarle.

Per maggiori informazioni:

Sito web Progetto Arca: https://www.progettoarca.org/

Foto: Daniele Lazzaretto