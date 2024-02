San Valentino 2024: l’amore ai tempi dell’inflazione

Pubblicità

Condividi

Roma, 14 febbraio 2024 – San Valentino, la festa degli innamorati, è alle porte. Un’occasione per celebrare l’amore con regali, cene romantiche e gesti speciali. Ma quest’anno, l’inflazione rischia di mettere a dura prova i portafogli degli italiani.

Spesa più onerosa

Pubblicità

Secondo Confesercenti, a causa dell’aumento dei prezzi, la spesa media per San Valentino sarà di 14 euro in più rispetto al 2023. Il 60% degli italiani che festeggerà la ricorrenza spenderà in media 85 euro a testa.

Cena a casa per risparmiare

Per contenere la spesa, il 50% degli italiani opterà per una cena preparata in casa. Un’alternativa più economica rispetto a un ristorante, ma comunque un modo per rendere speciale la serata.

I regali più gettonati

Tra i regali più gettonati per San Valentino ci sono:

Cioccolatini (37%)

Profumi

Gioielli e fiori

Accessori di moda

Pacchetti benessere

Un’occasione per le aziende italiane

San Valentino rappresenta anche un’importante occasione per le aziende italiane. Il settore del commercio al dettaglio, in particolare, si aspetta un aumento delle vendite di fiori, cioccolatini, gioielli e altri regali.

L’amore ai tempi dell’inflazione

Nonostante le difficoltà economiche, gli italiani non rinunceranno a celebrare San Valentino. L’amore, si sa, non ha prezzo. Ma quest’anno, più che mai, sarà importante essere creativi e trovare modi per festeggiare in modo speciale senza spendere troppo.

Tanti auguri di San Valentino a tutti!