GIORGIA PALMAS STASERA OSPITE A MACERATA DI OVERTIME FESTIVAL

Grande appassionata di sport, conduttrice tv, showgirl e attrice. Giorgia Palmas stasera alle ore 21,30 sarà all’Overtime Arena di Macerata quale ospite d’eccezione del Festival del Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo, in programma da ieri fino a domenica nel centro storico della città marchigiana. L’ex velina, attuale fiamma di Filippo Magnini, racconterà stasera nel cuore maceratese il suo rapporto speciale con il pianeta sportivo, le esperienze legate allo sport e i successi della sua brillante carriera.

L’appuntamento di stasera con Giorgia Palmas precede quello di domani con Fabio Caressa (ore 21,30), marito di Benedetta Parodi e prestigioso giornalista sportivo: anch’egli darà vita a interessanti racconti riguardanti il panorama sportivo. Sabato 12, sarà la volta di Cristiano Militello, Federico Buffa e Pierluigi Pardo che racconteranno le proprie esperienze fatte di spettacolo e sport. Senza tralasciare gli altri personaggi ospiti di Overtime in questi giorni quali Giorgia Cardinaletti, Marco Ardemagni, Furio Zara, Marino Bartoletti, Marco Pastonesi, Italo Cucci, Dario Ricci, Franco Bragagna, Nicola Calzaretta, Stefano Vegliani, Marta Elena Casanova, Dario Ronzulli, Massimiliano Castellani, Luca Leone, Andrea Capretti, Marco Franzelli, Fulvio Paglialunga, Valerio Calzolaio, Adam Smulevich, Gigi Riva, Daniele Bartocci Riccardo Gazzaniga, Cinzia Poli, Gerardo De Vivo, Silvio Pagliari, Simona Muscolini, Walter Magnifico, Osvaldo Casanova, Remo Vinciguerra, Alberto Facchinetti, Valeria Ancione e tanti altri ancora

Riguardo al programma di stasera, occorre anticipare che il curriculum vitae di Giorgia Palmas è davvero molto ricco e a Macerata non vedono l’ora di scattare qualche selfie in compagnia della showgirl sarda. Giorgia debutta in televisione nel 2001 partecipando al programma 125 milioni di caz..te, condotto da Adriano Celentano su Rai1, e successivamente è nel cast di Buona Domenica, con il ruolo di “microfonina”. Nel 2002 arriva la grande popolarità. Il 23 settembre Giorgia prende il posto di Elisabetta Canalis a Striscia la notizia, vincendo la prima edizione del programma Veline e divenendo, in coppia con la bionda Elena Barolo, la nuova velina mora di Striscia la notizia, ruolo di grande successo che ricoprirà fino a giugno 2004. Nella stagione televisiva 2004/05 partecipa, in qualità di conduttrice e ballerina, allo show I Raccomandati, condotto da Carlo Conti. Nella stagione televisiva 2005/2006 recita anche nella serie tv Carabinieri. Nel giugno 2005 conduce lo speciale estivo del programma musicale CD:Live, insieme ad Alvin, su Rai2. Nel luglio 2007 conduce TRL On Tour, da Bari, al fianco di Alessandro Cattelan, programma trasmesso in diretta da MTV Italia. Nel 2008 recita (incinta di sua figlia Sofia) da coprotagonista nel sit show di improvvisazione teatrale, Buona la prima, con Ale & Franz.

Dopo alcuni anni di assenza dal video per la maternità, nel 2011 torna in televisione partecipando come concorrente all’ottava edizione del reality show di Rai 2 L’isola dei famosi, dove arriva in finale e viene proclamata vincitrice con il 76% dei voti. Dopo l’Isola, in estate, le viene affidata la conduzione (confermata nel 2013 e nel 2014) del varietà Paperissima Sprint.

Giorgia è da sempre legatissima al mondo dello sport a 360°: il 23 dicembre 2012 conduce lo speciale “on ice” di X Factor, in cui Chiara Galiazzo e gli altri finalisti del talent show si sono esibiti dal vivo, accompagnando le evoluzioni dei più grandi pattinatori mondiali su ghiaccio. Nel 2016 viene scelta come madrina del Giro d’Italia 2016. Il 23 giugno 2016 partecipa come giudice a Italian Pro Surfer, talent show sul mondo del surf condotto dalle Donatella su Italia 1. Nel 2017 viene riconfermata nel ruolo di madrina del Giro d’Italia anche per la centesima edizione della manifestazione partita da Alghero, nel cuore della “sua” Sardegna. Nella stagione televisiva 2017-2018 conduce su 7 Gold lo storico talk show sul calcio Il processo di Biscardi, affiancata dall’ex collega velina Elena Barolo. Dal 26 agosto 2018 passa a Milan Tv, dove conduce Matchday, programma pre e post partita del canale tematico dedicato alla squadra di calcio rossonera.