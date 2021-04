Covid 5 aprile 2021. Oggi 10,680 positivi e 296 morti.

Calano i contagi oggi 5 aprile 2021. Secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute i positivi rilevati oggi sono stati 10.680 con un deciso calo rispetto al dato di ieri, quando le persone risultate positive al SarsCov2 erano state 18.025.

Cala anche il numero di vittime che si attesta a 296 contro i 326 morti registrati ieri.

Cala anche il numero dei tamponi effettuati dato il periodo di festa: appena 102.795 mentre ieri i test erano stati 250.933, ben 148 mila in più.

Di conseguenza sale al 10,4% il tasso di positività contro il 7,1% di ieri.

Numeri, insomma, che per ora non cambiano molto la sostanza con una Italia costretta a zona rossa o al massimo gialla fino a fine mese nonostante qualche spiraglio di speranza di riapertura, ma tutto dipende dall’evoluzione di questi numeri e da cosa decide la cabina di regia governativa.

Intanto aumenta del +3,3% la percentuale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che si attestano a 3.737, 34 unità rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri ordinari di 353 unità rispetto a ieri per un totale di 28.785 persone.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.678.944, i morti 111.326.

Gli attualmente positivi sono 570.096 (+1.061 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.997.522 (+9.323), in isolamento domiciliare ci sono 537.574 persone (+674).