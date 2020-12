Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato questa sera in conferenza stampa il nuovo dpcm in vigore da domani 4 dicembre con le nuove restrizioni previste per le festività di Natale e Capodanno.

Di seguito il link al dpcm in forma semplificata fornito da Unimpresa Unione Nazionale di Imprese.

https://www.unimpresa.it/circolare-covid-il-nuovo-dpcm-semplificato-in-vigore-dal-4-dicembre-2020-al-15-gennaio-2021/39096