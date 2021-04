Covid 6 aprile 2021. Oggi 7.767 positivi e 296 morti.

Calano i contagi oggi 6 aprile 2021 anche a fronte di maggiori tamponi fatti (112.962 rispetto ai 102.795 di ieri). Secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute i casi positivi rilevati oggi sono stati 7.767 con un ulteriore calo rispetto al dato di ieri, quando le persone risultate positive al SarsCov2 erano state 10.680.

Aumenta sensibilmente in numeri delle vittime che si attesta a 421 contro i 296 morti registrati ieri.

Cala il tasso di positività che si attesta al 6,9% mentre ieri era balzato al 10,4%, quindi oggi si registra un calo del 3,5%.

Numeri, insomma, che per ora non cambiano molto la sostanza con una Italia costretta a zona rossa o al massimo gialla fino a fine mese nonostante qualche spiraglio di speranza di riapertura dopo il 20 aprile, ma tutto dipende dall’evoluzione di questi numeri e da cosa decide la cabina di regia governativa.

Intanto domani aprono le scuole in presenza dall’infanzia alla prima media.

Sul fronte ricoveri aumenta del +3,3% la percentuale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che si attestano a 3.743, 6 unità rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri ordinari di 552 unità rispetto a ieri per un totale di 29.337 persone.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.686.707, i morti 111.747.

Gli attualmente positivi 555.705 (-14.391 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.019.255(+21.733), in isolamento domiciliare ci sono 522.625 persone (-14.949) .