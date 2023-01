Come giocare e vincere ai giochi di casinò online con croupier dal vivo

Pubblicità

Condividi

Tra le novità presenti sui siti di gambling che negli ultimi tempi hanno colpito sicuramente la curiosità dei giocatori, c’è la funzione dei casinò online che consentono di giocare con croupier dal vivo , opzione che rende poker, blackjack e roulette, ancora più emozionanti in un’esperienza sempre più fedele ai casinò tradizionali.



La domanda da 1 milione di euro che ogni giocatore si pone è proprio questa: come vincere sui casinò online con un croupier dal vivo? Anche se non esiste un’unica risposta o teoria generale, sono tantissimi i trucchi e consigli degli esperti presenti in rete e sui manuali, ecco perché offriremo le soluzioni più preziose per tentare di battere il banco e divertirsi giocando in live streaming.

Leggere testi e studiare teorie sul gioco

Sono tantissimi i testi che mostrano nei minimi particolari teorie, trucchi e consigli per vincere contro il banco, inoltre, sono presenti tantissimi ebook gratis per i giochi di casinò che possono diventare particolarmente utili e svelare alcuni meccanismi. Studiare le teorie è sempre un ottimo modo per calcolare le probabilità di vittoria che si hanno in una singola mano ma anche ad ampio raggio durante tutta la partita.

Pubblicità

Mantenere sempre la faccia da poker

La tipica faccia da poker non significa che è utile solamente per questo gioco ma presenta delle caratteristiche da sfruttare in qualsiasi gioco di carte dove ci si trova faccia a faccia con altri giocatori o con il croupier. Avere la faccia da poker significa non mostrare alcuna espressione, né lasciar trapelare emozioni, per esseri liberi di condurre il proprio gioco senza intoppi, bluffare o lasciar puntare alto agli altri giocatori quando si possiede una mano vincente. Mantenere la calma è il miglior modo per giocare contro un vero croupier dal vivo in ogni singola mano.

Studiare le regole prima di giocare e fare pratica

Potrebbe sembrare un consiglio scontato ma è il più importante sotto ogni punto di vista. Studiare nei minimi particolari le regole prima di giocare e fare pratica, è il miglior modo di sedersi al tavolo e non fare figuracce. Chi sottovaluta questo consiglio spesso non riesce a divertirsi ed è un ottimo presupposto per aumentare la consapevolezza delle carte e ottimizzare al massimo ogni singola giocata.

Le strategie per vincere alla roulette

La strategia più semplice è quella del raddoppio sui colori rosso e nero, basata esclusivamente sulla teoria dei grandi numeri, secondo cui, prendendo in considerazione infiniti dati, le puntate usciranno in misura uguale su ogni singolo colore.



Basta puntare su un colore scelto e in caso di perdita bisognerà raddoppiare la posta fino a quando il colore scelto non esce.



In alternativa è possibile giocare le due dozzine, utilizzando sempre la stessa teoria e triplicando quando si perde, infatti, le dozzine nella roulette sono divise in 3 parti.



Attenzione allo 0 e 00, quando mancano da un po’ è consigliato fare una piccola puntata su questi numeri che non appartengono né al rosso né al nero.