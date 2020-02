Aggiornamento Coronavirus in Italia – Update 26 febbraio ore 18: 400 persone contagiate. Guariti i coniugi cinesi allo Spallanzani

Coronavirus Italia Update 26 febbraio 2020 – Aggiornamento delle ore 18

Aumentano i contagiati da corona virus in Italia rispetto all’ultimo bilancio di oggi alle 12 con una importante e significativa novità: i due coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma sono guariti da Coronavirus.

A renderlo noto è stato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa delle 18 per fare il punto sulla situazione.

In totale le persone contagiate sono 400 persone in 9 regioni e una Provincia autonoma. (+26 rispetto alle ore 12).

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 258, 71 in Veneto, 47 in Emilia-Romagna, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno nelle Marche e uno a Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 128, 36 sono in terapia intensiva, mentre 221 si trovano in isolamento domiciliare. Tre persone sono guarite, mentre 12 sono decedute.

“Oltre la metà dei positivi non hanno bisogno di cure ospedaliere e così come conferma l’OMS, Gli affetti da coronavirus hanno in 4 casi su 5 dei sintomi lievi” ha riferito Borrelli.

Eventuali minori affetti da coronavirus: “Ho letto anche io sui siti ma non disponiamo di informazioni ufficiali” ha precisato Borrelli “Non so da dove escono queste informazioni, quando avremo una informazione su questo ve la daremo”.