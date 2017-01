Tarquinia (VT). Nessuna emergenza freddo nelle scuole

Impianti di riscaldamento regolarmente in funzione. Disagi ridotti al lumicino

«Disagi ridotti al lumicino e nessuna emergenza». Così l’Amministrazione comunale risponde alle critiche sollevate in alcuni articoli di giornale in cui si denunciava scuole al freddo alla ripresa dell’attività dopo le vacanze di Natale. «Quanto descritto non corrisponde assolutamente alla realtà. – prosegue l’Amministrazione – Le scuole non erano al freddo. Abbiamo parlato con la dirigenza scolastica.

I termosifoni hanno funzionato regolarmente e laddove si sono verificati dei piccoli problemi, sono stati rapidamente risolti dai tecnici. Abbiamo un dialogo costante con tutti gli istituti cittadini, perché le scuole sono da sempre una nostra priorità. Lasciamo agli altri le strumentalizzazioni per meri fini elettorali, del resto le elezioni si avvicinano e pur di apparire cosa si farebbe, ma era doveroso riportare correttamente quanto accaduto ieri».