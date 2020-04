Terremoto M3.3 in Campania zona Irpinia a Nusco (Avellino) oggi 15 aprile 2020

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi della scala Richter è stata registrata stamattina dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Campania in provincia di Avellino con epicentro a Nusco città nota per essere stato epicentro del celebre e triste grande terremoto del 23 novembre del 1980.

La scossa di terremoto è stata registrata nella prima mattina di oggi 15 aprile 2020 alle 07:35 ora italiana ad una profondità (ipocentro) di 11 km.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e individuato alle coordinate 40.86, 15.12, a 28 Km a est di Avellino e a meno di dieci chilometri di raggio dai comuni di Bagnoli Irpino, Lioni, Cassano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Montella e Castelfranci.

Non si segnalano danni a persone e cose.

