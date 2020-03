Terremoto M3.5 in Sicilia zona Etna a Milo (Catania) oggi 22 marzo 2020

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 gradi della scala Richter è stata registrata stamattina dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Sicilia in provincia di Catania con epicentro a Milo in zona Etna

La scossa di terremoto è stata registrata stamattina 22 marzo 2020 alle 11:32 ora italiana ad una profondità (ipocentro) di 5 km.

L’epicentro del terremoto a Milo (Catania)

L’epicentro del terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania) e individuato alle coordinate 37.74, 15.05, a 27 Km a nord di Catania e a meno di dieci chilometri di raggio dai comuni di Zafferana Etnea, Sant’Alfio e Santa Venerina.

Nella stessa zona era avvenuta una prima scossa di magnitudo 2.6 alle 11:10 e una terza scossa 2.0 alle 13:43

Non si segnalano danni a persone e cose.

