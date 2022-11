Stasera in TV – Guida Programmi Sabato 19 novembre 2022 in prima serata

Condividi

Presentiamo di seguito la programmazione in TV di stasera sabato 19 novembre 2022 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.35 TALENT SHOW Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Coppie in gara: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira.

RAI 2 (2)

21.00 TENNIS ATP Finals 2022

RAI 3 (3)

20.20 ATTUALITA’ Le Parole – conduce Massimo Gramellini, con Veronica Pivetti, Saverio Raimondo, Roberto Vecchioni, Jacopo Veneziani

RETE 4 (4)

21.25 FILM … Continuavano a chiamarlo Trinità – Western 1972 di E. B. Clucher (Enzo Barboni) con Terence Hill, Bud Spencer, Yanti Somer, Jessica Dublin

CANALE 5 (5)

21.20 TALENT SHOW Tu Si Que Vales – Varierà condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Richie Rich – Il più ricco del mondo – Commedia 1994 di Donald Petrie con Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Christine Ebersole

LA 7 (7)

21.15 FILM Men of Honor – L’onore degli uomini – Drammatico 2000 di George Tillman jr. con Robert De Niro, Cuba Gooding jr., Hal Holbrook, Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Powers Boothe, Michael Rapaport

TV 8 (8)

21.25 FILM Creed – Nato per combattere – Drammatico 2015 di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Graham McTavish, Phylicia Rashad, Mark Rhino Smith, Brian Anthony Wilson

NOVE (9)

21.40 DOCUMENTARIO PRIMATV Chi ha venduto la Coppa del Mondo? Speciale dai registi Daniel DiMauro e Morgan Pehme (Get Me Roger Stone, The Swamp) che ricostruisce l’incredibile vicenda su come la più importante competizione calcistica sia stata venduta al miglior offerente.

VENTI (20)

21.05 FILM Romeo deve morire – Azione 2000 di Andrzej Bartkowiak con Jet Li, Matthew Harrison, Anthony Anderson, DMX, Delroy Lindo, Db Woodside, Henry O, Jonkit Lee, Terry Chen, Derek Lowe, Ronin Wong, Edoardo Ballerini, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong

RAI 4 (21)

21.20 FILM Domino – Thriller 2019 di B. De Palma con N. Coster-Waldau, C. van Houten

IRIS (22)

21.00 FILM John Q – Drammatico 2002 di Nick Cassavetes con Denzel Washington, Robert Duvall, James Woods, Anne Heche, Kimberly Elise, Daniel E. Smith, Kevin Connolly, Ray Liotta, Ethan Suplee, Shawn Hatosy, Eddie Griffin, David Thornton, Keram Malicki-Sánchez, Heather Wahlquist, Larissa Laskin, Martha Chaves, Laura Harring, Obba Babatundé, Troy Winbush, Paul Johansson

RAI 5 (23)

21.15 DOCUEMENTARIO In Scena – David Bowie come non l’avete mai visto prima, raccontato da testimonianze e foto inedite di amici e collaboratori degli anni giovanili.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il ladro di cardellini – Commedia 2020 di Carlo Luglio con Nando Paone, Ernesto Mahieux, Luigi De Luca

CIELO (26)

21.15 FILM Malizia erotica – Commedia 1979 di José Ramón Larraz con Laura Gemser, Bárbara Rey, Mila Stanic, Daniele Vargas

TWENTY SEVEN (27)

21.10 FILM Lo sbirro, il boss e la bionda – Commedia 1993 di John McNaughton con Robert De Niro, Mike Starr, Tom Towles, Uma Thurman, Bill Murray, David Caruso

TV 2000 (28)

21:20 FILM – Erasmo il lentigginoso – Commedia 1965 di Henry Koster con James Stewart, Brigitte Bardot, Bill Mumy

LA7D (29)

21.20 FILM Miss Marple – Un cavallo per la strega – Giallo 2010 di Andy Hay con Julia McKenzie, Nicholas Parsons, Lynda Baron

LA5 (30)

21.10 FILM Inga Lindstrom – L’Altra Figlia – Drammatico 2018 di Stefanie Sycholt con Paula Schramm e Max Woelky e facente parte del ciclo “Inga Lindström” (pseudonimo della sceneggiatrice Christiane Sadlo).

CINE34 (34)

21:00 FILM I pompieri – Commedia 1985 di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Gigi Sammarchi

BYOBLU (262)

20:30 INFORMAZIONE – Piazza libertà di Armando Manocchia – La chiamano immigrazione ma è deportazione. Alla UE servono schiavi – Immigrazione o deportazione di nuovi schiavi? Armando Manocchia ne parla a “Piazza Libertà” con i suoi ospiti: l’Ammiraglio Nicola De Felice, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, e Mohamed Konaré Leader del Movimento Panafricano contro il Franco Cfa