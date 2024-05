“Slow” è il nuovo EP dei MoTs

Pubblicità

Dal 10 maggio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “SLOW”, il nuovo EP dei MOTS.

“Slow” è il secondo EP del duo, contenente sette tracce, alcune delle quali sono già state pubblicate. Come da loro caratteristica anche in questo lavoro, i MoTs si sono rivelati attenti nei loro testi a trattare tematiche che riguardano il sociale. Vita frenetica, guerre, ambiente, confini, muri sono alcuni degli argomenti presenti. All’interno dei brani, comunque, ci sarà spazio anche per i sentimenti. Il titolo dell’EP è un invito a rallentare a rivedere i tempi delle nostre vite e la velocità con cui gira il mondo. Gli arrangiamenti musicali curati da Cristiano Norbedo rispecchiano sempre lo stile MoTs, ovvero un elettropop che miscela sonorità moderne con sonorità anni 80.

Nichel (Nicholas Belli) e Osea (Andrea Quadrelli) non si smentiscono e restano coerenti al loro mondo musicale e al loro modo di fondere musica e parole, cercando una via per fare sentire la loro voce e gridare il loro “essere contro” a ciò che inquina la vita del mondo in cui viviamo.

Spiega il duo a proposito dell’EP: «Siamo molto contenti di presentarvi SLOW, il nostro secondo EP frutto del nostro lavoro e della nostra passione per la musica. È un album nel quale ci siamo spesi molto soprattutto nel processo creativo.

Abbiamo cercato di essere coerenti con le nostre intenzioni di duo attento alla vita delle persone e alle ingiustizie che avvengono nel mondo. E al contempo abbiamo voluto raccontare l’amore ed i sentimenti a modo nostro con l’intenzione di non scadere nel melenso. Sempre con la speranza di fare riflettere le persone che ci ascolteranno a non essere indifferenti a quello che accade intorno a noi.

Speriamo ancora in un mondo senza muri, senza guerre, speriamo ancora nell’attenzione alla natura, speriamo ancora che le persone si vogliano bene e che abbiano la fortuna di vivere una vita spirituale. Ecco, questo è il “MoTs pensiero” che troverete condensato in queste sette canzoni. Buon ascolto a tutti. »

TRACKLIST:

1 – Tear down this wall

2 – Robocop

3 – Promised land

4 – Crazy Monday

5 – In every night

6 – Tu che Dio preghi

7 – Il sole sorge ancora

Presalva ora l’EP: https://lapop.lnk.to/slow

Biografia

Nichola Belli “Nichel” e Andrea Quadrelli “Osea” sono i componenti dei MoTs duo che si è formato nel 2019. Il nome MoTs è l’acronimo del nome esteso del gruppo che sarebbe Modena-Trieste città in cui i due rispettivamente vivono. Nichel e Osea si sono conosciuti grazie alle sonorità della loro musica e dopo poco hanno deciso di unire le forze per dare vita a nuove canzoni. Nascono così i primi brani e con “A casa tutto ok” i MoTs debuttano due anni fa, ottenendo buoni ascolti sia sulle piattaforme musicali che grazie al video di animazione pubblicato sui social media. Seguiranno poi “Paradise” e “Se non avessi te” che assieme “Godersi la tristezza” (Premio Qualità al Festival di Rimini 2022), “Countdown” e “Jolly Roger” hanno dato vita a “7084” il primo album pubblicato dai MoTs che ha avuto un buon riscontro di stream sulle piattaforme musicali.

Consapevoli di provenire da esperienze musicali diverse, i Mots hanno trovato il loro punto d’incontro nel genere electro pop che permette loro di esprimersi sia musicalmente che a livello di testo nel modo più completo. I testi sono attuali e cercano di offrire una visione della realtà in cui viviamo senza dimenticare di dare uno sguardo all’animo umano.

I singoli “Tear down this wall”, “Crazy Monday”, “In every night” e “Promised land” hanno anticipato l’uscita del secondo EP “Slow” prodotto da Cristiano Norbedo (il terzo Mots), disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 10 maggio 2024.

MoTs: Instagram | Facebook | YouTube | Spotify

Nichel: Instagram

Osea: Instagram