Regno Unito ancora a rischio recessione: -0,3% per il PIL di ottobre

A cura di Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm*

Milano, 13 dicembre 2023 – Secondo i dati pubblicati stamattina dall’Office for National Statistics, in ottobre il Regno Unito ha registrato una contrazione del PIL dello 0,3%, trainata dal calo di industria manifatturiera, edilizia e servizi.

Un risultato più debole delle attese che, dopo la recessione sfiorata nel terzo trimestre 2023, allontana la prospettiva di un miglioramento dell’economia britannica e fa riaffiorare il timore che il Regno Unito entri in recessione già entro la fine dell’anno.

Alla vigilia dell’ultima decisione di politica monetaria di quest’anno, non pensiamo che il dato sul PIL di oggi influenzi la decisione di domani della Bank of England – i cui tassi resteranno probabilmente invariati al 5,25% come ampiamente anticipato – ma aumentano le probabilità di un taglio dei tassi all’inizio del 2024.